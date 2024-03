Obras na Rodovia do Xisto seguem provocando novos bloqueios

A Concessionária Via Araucária está dando continuidade às obras de recuperação asfáltica na Rodovia do Xisto no decorrer desta semana. Por conta disso, os bloqueios continuam, dessa vez no sentido Araucária/Curitiba, exigindo atenção redobrada por parte dos motoristas e muita paciência, uma vez que o trânsito segue lento em alguns momentos.

O trecho atualmente em obras corresponde aos quilômetros 154 e 156, próximo ao terminal central, provocando bloqueio da segunda faixa e do acostamento. O horário em que as máquinas e equipes trabalham na pista é sempre das 8h até às 18h, do mesmo dia.

Segundo a concessionária, a previsão para duração dos serviços é de uma semana, podendo sofrer alterações devido às condições climáticas e operacionais. “Os trabalhos de fresagem e recomposição de CAUQ estão previstos para serem executados ao longo da BR-476 até o perímetro urbano da Lapa”, destacou a Via Araucária.