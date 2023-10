Odontologia e Estética Suzana Santos apresenta as vantagens da Harmonização Orofacial

Se você sente desconfortos com relação aos seus dentes, que incluem desde a parte estética até problemas funcionais como dor por exemplo, você precisa conhecer a reabilitação oral. A cirurgiã-dentista Suzana Santos, formada pela UFPR há 16 anos, vem atuando em Araucária desde então e se especializou nesta área. Ela é proprietária de uma clínica que realiza implantes, facetas em porcelana e resina, harmonização orofacial e vários outros procedimentos modernos, que proporcionam aos pacientes a harmonia bucal, estética e funcional.

Segundo ela, o objetivo da reabilitação oral é restaurar toda a anatomia dental, incluindo estruturas dentárias e gengivais, a fim de melhorar o aspecto funcional (por exemplo, quando há comprometimento da mastigação) e o estético (como cor e forma), além de cuidar da saúde dos dentes e melhorar, inclusive, a fala. “É um procedimento que engloba vários aspectos do sorriso, proporcionando saúde, funcionalidade e beleza, já que o deixa em harmonia com as demais estruturas faciais”, explica a Dra Suzana, que possui no seu currículo vários cursos, até mesmo internacionais.

A Clínica de Odontologia e Estética Suzana Santos prioriza a busca constante por tratamentos de excelência, investe em tecnologia e capacitação de todos os seus colaboradores. Dessa forma, apenas especialistas renomados realizam atendimentos aos pacientes, vindos de todos os lugares do Brasil e também do exterior. “A inovação mais recente implementada em nossa clínica foi o fluxo digital, com o uso de scanner intraoral e estúdio fotográfico próprio, o que elimina as temidas moldagens e possibilita tratamentos muito mais precisos, confortáveis e rápidos para os pacientes”, explica.

O scanner intraoral e o estúdio fotográfico eliminam as temidas moldagens e possibilitam tratamentos mais precisos

A especialista lembra ainda que os laboratórios parceiros também se enquadram dentro do perfil de excelência do fluxo digital, porque entendem que o resultado final de cada caso, assim como o planejamento inicial, precisam estar 100% dentro das expectativas dos pacientes. “Somos reconhecidos pela naturalidade de resultados e nossa missão é exatamente essa, realçar a beleza natural de cada paciente, tanto em reabilitações com facetas e implantes, assim como na Harmonização Orofacial, uma área da odontologia responsável por buscar o equilíbrio entre a relação estética e funcional do rosto e sorriso do paciente”, declara a dentista.

Evento de Harmonização Orofacial

Outra novidade que a Clínica de Odontologia e Estética Suzana Santos traz para Araucária é o super evento de Harmonização Orofacial que será realizado no dia 25/11/2023, apresentando procedimentos como o Ultrafomer (redutor de flacidez, gordura facial e indutor de produção de colágeno), Lavvien (famoso laser que traz o efeito bbcream à pele, reduz manchas e promove fechamento de poros), toxina botulínica (uma oportunidade para todos conhecerem o Clube do Botox da clínica), preenchimento labial e facial e microagulhamento.

Para saber mais sobre este evento, basta entrar em contato pelo telefone (41) 99934-8373 ou no Instagram @doutorasuzanasantos. A clínica está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 1628, bairro Iguaçu, próximo ao Parque Cachoeira.

Clínica prioriza a busca constante por tratamentos de excelência, investe em tecnologia e capacitação de seus colaboradores

Foto: Marco Charneski

Edição n.º 1386