ONDE ASSISTIR A FINAL DA COPA LIBERTADORES EM ARAUCÁRIA

Neste sábado (29), às 17h, acontece a Final da Copa Libertadores da América, entre Athletico PR e Flamengo. O jogo vai rolar no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, e será transmitido pela SBT, ESPN e Conmebol TV. Mas, se você quer assistir com os amigos enquanto aproveita uma boa promoção, o Jornal O Popular te indica alguns lugares em Araucária que transmitirão o jogo que vem sendo motivo de ansiedade para tantos torcedores.

VILLA HYGGE

No Villa, a promoção é de “Esquenta para a Final”. Até o início do jogo, na compra de 2 chopes Amstel, você ganha mais um.

Telefone: (41) 99551-9525

Endereço: Rua Paraná, 322

Instagram: @villahygge_

MR. HOPPY

No sábado, você pode garantir 2 chopes Pilsen G por R$18, até às 20h. E, após o jogo, você pode curtir um som com o Luiz Rock.

Endereço: Av. Archelau de Almeida Torres, 374.

Instagram: @mrhoppyaraucaria

SHOPPING CENTRAL

Durante o jogo, todo torcedor terá direito a CHOPP em DOBRO.

Telefone: (41) 98801-9142

Endereço: Av. Dr. Victor do Amaral, 1111

Instagram: @shopping.centralaraucaria

O CUPIM RESTAURANTE E CHURRASCARIA

Enquanto a bola rola no telão, os clientes ganham uma rodada de chopp 300 ml!

Telefone: (41) 98823-9134

Endereço: Rua Dr. Eli Volpato, 1372 – Anexo ao Posto Cupim

Quando estiver curtindo as promoções, não esqueça de tirar uma boa foto e marcar o @opopularpr!