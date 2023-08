Onde está o Romeu? Cachorrinho salsicha fugiu no último sábado (05) próximo ao Acqua Park

No último sábado (05/08), por volta de 8h30, um cachorrinho fugiu de sua casa, localizado próximo ao Acqua Park Araucária.

Romeu, como é chamado, tem aproximadamente 3 anos, e é da raça Dachshund, ou como é muito conhecida, a raça salsicha. Sua pelagem é preta com caramelo, é um cachorrinho muito dócil e sociável.

A proprietária relata passear com ele com frequência pelas ruas do San Diego, e desconfia que ele pode ter ido para aquela região. Ela também fala que no dia em que sumiu, ele não estava usando roupinhas e nem coleira.

Para qualquer notícia do Romeu, entrar em contato com o número (41) 99653-7677.