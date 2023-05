ONG distribui kits de bebês para gestantes da comunidade Favorita

Com o objetivo de oferecer amparo as mulheres em situação de vulnerabilidade que estão prestes a dar à luz, a ONG Solidárias Festinhas realizou um Chá de Bebê Solidário na Favorita, bairro Capela Velha no sábado, 22 de abril. O evento reuniu 79 gestantes, de várias comunidades, que ganharam kits contendo roupinhas e itens de higiene para bebês.

As futuras mamães acompanharam uma palestra com a Dra Glória Maria Nassar que falou sobre o pós-parto, auto cuidado e auto estima no período da gravidez. Ainda participaram de sorteios de um bercinho, carrinho de bebê e vários outros brindes e se confraternizaram durante um delicioso café.

Os itens foram doados por comerciantes da Cidade Industrial de Curitiba, bairro a qual pertence à ONG e voluntários. “Agradecemos a todos os envolvidos nesta ação, com certeza sem a ajuda de vocês, o evento não teria se tornado possível. Juntos conseguimos fazer o bem”, disse a ONG.

Parte das gestantes com a equipe da ONG Solidárias Festinhas.

Edição n. 1360