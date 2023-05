ONG promove o evento “Mãe Solidária” para mulheres do Capela Velha

Cerca de 60 mães do bairro Capela Velha participaram de um evento promovido pela ONG Solidárias Festinhas no último sábado (06/05), na Escola Municipal Professor Arlindo Milton Druszcz. O “Mãe Solidária” contou com almoço, palestras, bingo, distribuição de brindes, dinâmicas, música e muita diversão.

As mães foram acompanhadas de seus filhos e tiveram um momento de partilha e convivência, marcado por muita emoção. “A ideia de homenageá-las foi mostrar que elas não estão sozinhas. Agradecemos a todos os voluntários e parceiros que nos ajudaram na realização deste evento, que sempre fazem o bem sem olhar a quem. Que Deus os abençoe”, agradeceu a ONG.

Edição n. 1362