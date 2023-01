ONG Reencontro vai inaugurar sede própria no dia 12 de fevereiro

Criada em 2018 para dar apoio a toda rede de adoção em Araucária e promover o encontro de crianças e adolescentes institucionalizados, legalmente aptos à adoção, com pretendentes habilitados, a ONG Reencontro ganha uma sede própria. Ter um espaço para realizar suas ações e eventos era um desejo antigo da entidade, que está sempre empenhada em dar visibilidade no sistema adotivo.

Segundo o coordenador da ONG, Marcelo Santos, a conquista da sede foi possível graças a um trabalho conjunto com a Vara da Infância e da Juventude, Secretaria Municipal de Assistência Social e a nova gestão da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI). “A APMI nos cedeu o espaço que será destinado às atividades da instituição, palestras, encontros, cursos de preparação, entre outros eventos”, declarou.

Marcelo comentou ainda que a ONG deverá ofertar, a partir de fevereiro, atendimento psicológico e jurídico por profissionais voluntários, visando atender os pais das crianças em situação de vulnerabilidade social. Aqueles pais que não tem condições de contratar um advogado e ter acesso a essas orientações jurídicas. “Também teremos atendimento terapêutico, com psicólogos estagiários voluntários já cadastrados junto a ONG, voltado Às crianças e adolescentes. É importante destacar que a reencontro faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), está habilitada pela Vara da Infância e da Juventude, e também é utilidade pública no município, cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social”, ressaltou.

Inauguração

A Inauguração da nova sede da ONG Reencontro será no dia 12 de fevereiro, durante um almoço por adesão, na rua Coronel João Antônio Xavier, 529, Centro. O cardápio será uma deliciosa feijoada, que poderá ser saboreada no local ou na opção marmitex para quem preferir degustar em casa.

Para comer no local o valor do convite é R$45, o marmitex grande também custa R$45 e o tamanho médio sai por R$35. Adquira seu convite pelo fone (41) 99524-8400.