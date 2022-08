ONG Solidárias Festinhas promove evento para “mães solo”

Trinta mulheres moradoras da comunidade Favorita, no bairro Capela Velha, participaram de um evento organizado pela ONG Solidárias Festinhas no sábado, 21 de agosto. O “Sábado Rosa” contou com um delicioso café, momento de oração, palestra, distribuições de brindes.

“A Intenção com esse evento foi acolher e fortalecer essas mulheres guerreiras, que são os pilares de suas casas. São mães solo, que trabalham e cuidam sozinhas da casa e dos filhos. Muitas são julgadas pelo local onde moram ou pela quantidade de filhos e a intenção foi mostrar a elas o quanto são valorosas para a sociedade”, disse uma das responsáveis pela ONG.

Segundo ela, a intenção é realizar esses eventos pelo menos uma vez por mês e para isso a ONG está em busca de parcerias. Quem tiver interesse em ajudar, basta entrar em contato pelo fone (41) 99675-0126.