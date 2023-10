Operação “Araucária Segura” pretende coibir delitos e infrações de trânsito

Na tarde desta terça-feira (10/10) a Polícia Militar de Araucária e a Guarda Municipal, fizeram o lançamento da operação Araucária Segura, que contará com um trabalho integrado entre as forças policiais para aumentar a sensação de segurança entre os cidadãos araucarienses. A Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha foi o ponto de partida para mais esta operação, que deverá ocorrer durante toda a semana.

Policiais militares e guardas municipais irão fiscalizar os pontos mais críticos do Município, fazendo bloqueios, abordagens a ônibus e saturação nos principais bairros e na região central. Pela PM o efetivo empregado será de 6 viaturas e 14 policiais, e pela GMA serão 2 viaturas e 4 agentes no apoio.

“Nosso foco é coibir infrações de trânsito e demais irregularidades que possam fazer vítimas ou trazer ameaças à segurança dos cidadãos”, disse a aspirante a oficial da PM, Fontana.

