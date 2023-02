Operação de Catarata

Ieu foi levar a Dona Izabel benzedera pra cidade pra fazer consulta no zoista, coitada, tá cada dia mais cega, as catarata dos zóio ton fechando as vista da coitada que mais parecendo Foz do Iguaçú no tempo da impandemia. E que custando pra ieu que tendo um Monza fazer uma boa açón pra Dona Izabel Benzedera que já fazendo tanta das boa açón pra ieu com os benzimento e cura, desde o tempo de piazon quando as teta começaron a crescer!! E se non fosse pelas reza, custura e benzimento o que seria de ieu hoje? Cheguemo no consultório do Zoista e mocinha da mesa preguntando se nois tava junto, ieu enton falando que non, Dona Izabel sendo só amiga mésmo!! Entremo pra consulta e Doutor foi falando pra Dona Izabel ler umas letra miúda, Dona Izabel non Leu. Daí passando pra otras mais graúda, Dona Izabel, não disse uma palavra. Daí pediu pra ler umas tom grande que dando pra ler a 2 km de distância, Mas Dona Izabel non leu também!! Enton Dr falando que non tendo jeito, tendo que fazer operaçón!! Marquemo pro outro dia a operaçón nas vista da Dona Izabel, e que custando pra iéu levar iesta santa pra curar um mal que as reza e benzimento non curando. Mocinha da mesa preguntando qual é o plano? Ieu falando que o plano sendo que nois operemo as vista que non ton lendo nada e voltemo pra casa. Dona Izabel entrô na sala de operaçón, demorô umas duas hora e saiéu com as vista tapada de algodon, entremo no consultório do Dr Zoista e ieu preguntando como foi a operaçón. Doutor com sorisón na cara dizendo que operaçón foi um sucesso, que despois que tirar as bandagem a Dona Izabel vai por ler de tudo e ainda, sem óculos. Dona Izabel Benzedera enton abrindo soriso dizendo que iésto sendo um milagre, que nem iéla conseguindo tamanha graça nos mais de 80 ano que sendo benzedera. Iéu pensando, como iésta medicina está avançada. Agora iéla podendo ler de tudo, mesmo sendo analfabeta desde criancinha!!!