Oplatek: Evento polonês que preserva as tradições natalinas foi emocionante

O evento Oplatek, que aconteceu no dia 29 de novembro, promovido pela Braspol Araucária, é uma confraternização de origem polonesa que proporcionou à comunidade polonesa local uma oportunidade especial para vivenciar e preservar as tradições natalinas. A cerimônia natalina envolve o compartilhamento de um pão ázimo, semelhante a uma hóstia. Mais do que um simples alimento, este pão desencadeia um momento de união, confraternização e perdão entre os membros da família.

A cerimônia começa com o pai ou o membro mais velho da família tomando o Oplatek, partindo o primeiro pedaço e oferecendo-o à esposa. Esse gesto é acompanhado por breves palavras de agradecimento, votos de saúde ou pedidos de perdão. Em seguida, o Oplatek é compartilhado com cada membro da família, do mais velho ao mais novo, criando um elo especial entre eles e encerrando o ano de forma significativa.

A edição deste ano do evento em Araucária contou com momentos comoventes e participações especiais, tornando a celebração ainda mais emocionante. Agradecimentos foram direcionados a todos os participantes, com destaque para o Sr. Edevino e a Dona Irene, que generosamente abriram as portas de sua casa para sediar o evento.

As presenças marcantes como a Dorota Ortyńska, Vice-Cônsul da Polônia no Brasil; Padre Pedro Klidzio, Lourdes Kuchenny, Presidente da Braspol Nacional, Célia Soczek, Presidente do Grupo Folclórico Wesoły Dom de Araucária; Jeferson Felipe Ohpis, Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Araucária, e Edineia Rzescutko Mattos, Secretária Municipal de Urbanismo de Araucária, enriqueceram ainda mais o evento, demonstrando a importância e o reconhecimento da celebração dentro da comunidade.