Oral Sin: inovação digital e excelência em implantes dentários em Araucária

Na busca contínua por proporcionar tratamentos odontológicos avançados e confortáveis, a Clínica Oral Sin, destaca-se por seu compromisso com a inovação digital.

Há mais de um ano, a clínica adotou um fluxo digital que revoluciona o processo de confecção de próteses, tornando-o mais moderno e menos desconfortável para os pacientes.

A principal inovação consiste no escaneamento digital, substituindo a moldagem tradicional com a “massinha”. Esse procedimento utiliza um dispositivo que realiza uma espécie de “filmagem” na boca do paciente, transmitindo as informações diretamente para o computador. As próteses, como facetas, coroas sobre dentes e implantes, são então projetadas e confeccionadas digitalmente, proporcionando uma precisão incomparável nos trabalhos.

A clínica destaca a vantagem significativa desse método. “Além de ser mais confortável para os pacientes, a precisão dos trabalhos é maior. Isso resulta em menos consultas necessárias, tornando o tratamento mais rápido e eficaz.”, destaca a sócia e proprietária Dra Rafaela Gasparetto.

A Clínica Oral Sin, inaugurada em 2018, tornou-se a primeira clínica totalmente focada e voltada para implantes dentários em Araucária. Desde então, consolidou sua reputação como uma clínica estável e confiável, com uma base de pacientes felizes e satisfeitos.

O foco principal da Oral Sin é a reabilitação do paciente, compreendendo a devolução não apenas dos dentes perdidos, mas também do sorriso e de uma mordida correta, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida. Os tratamentos incluem uma variedade de opções, como facetas e lentes de contato, coroas sobre dentes e implantes, protocolo e outras próteses confeccionadas internamente.

A clínica não se limita apenas aos implantes, abrangendo também tratamentos ortodônticos, canais, restaurações e limpezas. Essa abordagem permite que os pacientes recebam todos os cuidados necessários em um único local, simplificando o processo e proporcionando maior comodidade.

O compromisso da Oral Sin com a inovação e a excelência em tratamentos odontológicos posiciona-a como uma referência em Araucária, proporcionando aos pacientes uma jornada odontológica moderna, eficiente e satisfatória.

Serviço

A Oral Sin Implantes de Araucária está localizada na rua Pedro Druszcz, 148, no centro da cidade, em frente à Prefeitura Municipal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para agendar uma avaliação, basta ligar nos telefones 3031-4401 ou 9 9193-2666.

NINA SANTOS / Edição n.º 1401