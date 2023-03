Oral Unic Araucária alerta que a saúde bucal vai muito além de ter um sorriso bonito

Em 20 de março comemorou-se o Dia Mundial da Saúde Bucal. A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a higiene oral e a prevenção de problemas dentários. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo e costumam estar associadas a outros problemas graves de saúde. Isso porque a nossa boca, maior cavidade do corpo a ter contato com o exterior, é a porta de entrada para o organismo.

Na Oral Unic Araucária, a saúde bucal é levada muito a sério. O Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela unidade, reforça que a falta de higiene bucal adequada pode causar não apenas a perda de dentes e doenças na boca, mas provocar ou agravar outras enfermidades. “O velho ditado de que ‘prevenir é melhor do que remediar’ faz todo o sentido. Por isso, as visitas regulares ao dentista podem diminuir substancialmente esses números. É sempre bom frisar que a prevenção é mais barata, mais simples e indolor do que qualquer tratamento”, orienta.

Apesar de todos os alertas com relação à importância de cuidar da saúde bucal, Dr Robert lembra que é comum as pessoas deixarem os casos se agravarem antes de procurar um bom dentista. “Com o avanço dos tratamentos estéticos, clareamentos, alinhamentos e uma série de outros procedimentos, muitas pessoas esquecem que a busca pelo sorriso perfeito não deve ser apenas uma questão estética e de autoestima. Se os cuidados com a saúde bucal forem deixados de lado, fungos e bactérias podem se proliferar e acabar atingindo outros órgãos e suas funções, trazendo doenças sérias. Sendo assim, incluir ações simples na rotina é a forma ideal para manter uma boa saúde bucal”, assegura.

Cuidados importantes

Alguns cuidados básicos podem evitar problemas com a saúde dos seus dentes como controlar a ingestão de alimentos doces e escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e também uma última vez antes de dormir. “É importante também utilizar uma escova de dente de tamanho adequado e com cerdas macias, além de creme dental com flúor. Quem usa aparelho ortodôntico deve se preocupar ainda mais com a limpeza dos dentes, gengiva e o uso do flúor, pois ele retém muitos resíduos de alimentos. Uma forma de complementar a higiene bucal é passando o fio dental entre todos os dentes e fazendo consultas periódicas ao dentista”, diz o responsável pela clínica Oral Unic Araucária.

Ainda segundo o Dr Robert, na hora de fazer a escovação é importante ficar atento para saber se existem lesões ou feridas na boca. Entre as lesões destacam-se manchas, caroços, inchaços, placas esbranquiçadas ou avermelhadas. Elas aparecem na língua, bochecha, lábios, céu da boca, embaixo da língua ou na garganta. “Principalmente se a pessoa tem mais de 40 anos de idade e é ou foi consumidora frequente de tabaco e bebidas alcoólicas. Se encontrar alguma lesão bucal, deve procurar um profissional de saúde para fazer um exame preventivo para o câncer de boca. O exame é visual, rápido e indolor. Quando o câncer é diagnosticado no início, ele pode ser curado com mais facilidade”, alerta.

Lesões mais comuns

Em conclusão, se você não cuidar da sua saúde bucal estará sujeito a muitas lesões, sendo as mais comuns a cárie, o mau hálito, a gengivite e o tártaro. A cárie é a desintegração do dente provocada pela higiene inadequada, ingestão excessiva de doces e carboidratos ou, ainda, por complicações de outras doenças que diminuem a quantidade de saliva na boca.

O mau hálito é provocado por higiene bucal inadequada; gengivite; ingestão de certos alimentos, como alho e cebola; consumo de tabaco e produtos alcoólicos; boca seca (causada por certos medicamentos, por distúrbios e por menor produção de saliva durante o sono); doenças sistêmicas, como câncer, diabetes, problemas no fígado e rins.

Já a gengivite é a inflamação da gengiva provocada pelo acúmulo de placa bacteriana, que é uma película composta por bactérias que colonizam a cavidade bucal. A placa bacteriana fixa-se principalmente nas regiões de difícil limpeza. E por fim o tártaro é o endurecimento da placa bacteriana na superfície dos dentes.

Visite o dentista!

