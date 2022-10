Oral Unic Araucária apresenta as vantagens do aparelho invisível

A ortodontia evoluiu tanto que hoje em dia há muitas opções para quem quer ter dentes alinhados e um sorriso perfeito. Uma delas é o aparelho invisível, que além de ser muito eficiente, ainda é discreto e confortável. Diferente dos demais aparelhos ortodônticos estéticos, ele é móvel, fabricado em material transparente, que fica quase imperceptível na boca, pois não contém metais. Também permite resultados mais rápidos.



A clínica Oral Unic Araucária já disponibiliza esse tipo de aparelho, também conhecido como alinhador transparente. Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela unidade local, destaca que esse modelo de aparelho é uma excelente alternativa ao dispositivo convencional metálico, porque é indicado para correções ortodônticas das mais sutis até casos complexos, como apinhamentos (falta de espaço para acomodação de todos os dentes na arcada dentária), desalinhamentos, diastemas (espaços), giros e outros. É confeccionado em material transparente e não contém braquetes, arcos, elásticos e outros componentes como o aparelho fixo.



“Sua estrutura é similar às moldeiras usadas para fazer clareamento dentário. O aparelho invisível é confeccionado de forma personalizada para cada paciente, com base em um planejamento feito antes do início do tratamento. Ele é encaixado sobre os dentes, se adequando ao formato da dentição e, por ser transparente, fica quase imperceptível na boca”, esclarece Dr Robert.



Ele lembra ainda que os alinhadores transparentes serão trocados em sequência e a pequena variação é o que vai estimular as movimentações dentárias. Assim, não é necessário fazer manutenções, as consultas são mais espaçadas. “O próprio paciente é quem faz a troca do aparelho conforme a orientação do dentista. Isso é possível porque o dispositivo é móvel, não fica colado nos dentes, podendo ser retirado da boca também na hora de comer, escovar os dentes e em outros momentos, se for necessário”, ilustra.



Indicações



É importante que o paciente conheça as opções de aparelho ortodôntico para saber que é possível fazer um tratamento mais discreto, confortável e de acordo com suas preferências. No entanto, é preciso reforçar que cada dispositivo tem as suas indicações.

“O melhor aparelho é aquele que vai atender as necessidades do quadro clínico do paciente, ou seja, que terá uma eficiência maior para fazer as correções ortodônticas. A escolha precisa ser feita em conjunto com o ortodontista”, explica o Dr Robert.



Serviço



Mais informações sobre o aparelho invisível e outros tratamentos dentários poderão ser obtidas na Oral Unic Araucária, que fica na Avenida Victor do Amaral, 955, no Centro. O contato também pode ser feito pelo telefone (41) 3607-0000 ou pelo WhatsApp (41) 99172-1700.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo