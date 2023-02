Oral Unic Araucária celebra dois anos de sucesso e muitos sorrisos perfeitos

Como todos sabem, começar a própria empresa é sempre muito desafiador. Há dois anos, o Dr Robert Divino de Oliveira decidiu encarar esse desafio e abriu em Araucária uma unidade da Oral Unic, rede de clínicas odontológicas premium que tem dobrado de tamanho a cada ano desde a sua inauguração em 2016. O diretor clínico e responsável técnico pela unidade local revela que quando decidiu empreender, a escolha foi por Araucária, por ser uma cidade com excelente potencial de desenvolvimento.

“Acertei em cheio na escolha, pois nesses dois anos de Oral Unic vi minha empresa crescer junto com a cidade e sei que ainda tem muito mais por vir. É um grande orgulho ter meu negócio no município que faz parte do centro mais ativo e desenvolvido do Paraná. Agradeço a todos os cidadãos e clientes que já passaram pela Oral Unic. Nesse tempo em que estamos aqui, eu e meu time já transformamos mais de 2 mil sorrisos”, declara.

A data de início das atividades da Oral Unic Araucária foi em 14 de janeiro de 2021. A partir desse dia, os araucarienses e moradores da região passaram a contar com uma clínica especializada em implantodontia e procedimentos de estética orofacial como lentes de contato dental, ortodontia, botox, bichectomia, entre outros serviços. “A estrutura da clínica é moderna e imponente, ao mesmo tempo acolhedora, pois nossa missão é levar aos pacientes um atendimento especializado, humanizado e individualizado, devolvendo-lhes a autoestima e saúde”, completa Dr Robert.

Foto: Divulgação. Dr Robert com Cecilia Comel, jornalista, publicitária, produtora de televisão e apresentadora do “Hora da Venenosa”.

Segundo ele, desde que a Oral Unic chegou na cidade a maior procura nos atendimentos são os implantes, sem contar que a clínica realiza todos os tipos de tratamentos, desde os mais simples até os mais complexos. “Temos um centro cirúrgico totalmente equipado para os implantes, com raio-X panorâmico e laboratório de prótese próprio. O paciente chega aqui e sabe que sairá com um novo sorriso, garantindo uma melhora na sua saúde e qualidade de vida”, ilustra.

Estrutura de primeira

A Oral Unic Araucária possui um espaço que foi cuidadosamente projetado para ser agradável e oferecer conforto aos pacientes. A equipe da clínica é formada por especialistas em próteses dentárias, Implantodontista, Clínico Geral, Ortodontista e Endodontista. “Os pacientes encontram na Oral Unic o que há de mais tecnológico no ramo da Odontologia e Implantes. Nesses dois anos, muitos pacientes saíram da clínica com sorrisos largos e satisfeitos, e nós também ficamos felizes com os excelentes resultados que conquistamos até aqui”, finalizou Dr Robert.

Venha você também conhecer a Oral Unic Araucária, localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, n° 955, no Centro, ou entre em contato pelo telefone (41) 3607 – 0000. Envie uma mensagem no WhatsApp (41) 99601-7938 e agende uma avaliação.