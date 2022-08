Oral Unic Araucária explica quais são as vantagens das facetas dentárias  

As facetas ganharam mercado nos últimos anos, já que possibilitam uma recuperação quase perfeita dos dentes

Escolher o melhor tratamento estético dentário não é fácil, isso porque hoje em dia as clínicas odontológicas oferecem muitas opções para quem quer ter um sorriso perfeito e harmonioso. São tantas inovações que vêm sendo aplicadas na odontologia, que muitos pacientes acabam ficando indecisos sobre qual seria o procedimento mais indicado para o seu caso. E uma das dúvidas mais comuns diz respeito às diferenças entre a Lente de Contato Dental e a Faceta de Resina.

Em um primeiro momento, parece difícil conquistar o sorriso que você sempre sonhou, de forma segura e prática, mas a Oral Unic Araucária pode esclarecer todas as suas dúvidas com relação aos dois tratamentos. “Tanto a faceta quanto a lente são feitas de porcelana e recobrem a frente inteira do dente. A principal diferença entre as duas é a espessura e a forma que o dente é preparado. A faceta é um pouco mais grossa, e envolve preparo do dente. A lente de contato é extremamente mais fina e exige pouco ou nenhum preparo no dente”, compara Dr. Robert Divino de Oliveira, Diretor Clínico e Responsável Técnico da Oral Unic de Araucária.

Focando na faceta de resina, que funciona como uma máscara para os dentes, Dr Robert explica que a mesma pode ser construída tanto com resina quanto com porcelana. “Geralmente indicamos as facetas quando buscamos uma estética mais agradável para os dentes. Outra vantagem das facetas é que elas também ajudam a reduzir o desgaste dos dentes e minimizar o acúmulo de placa bacteriana”, orienta.

Facetas de resina

As facetas de resina são uma ótima opção de tratamento para pessoas que têm algum problema odontológico e querem melhorar sua imagem. Quando o tratamento é indicado para o paciente, o primeiro passo é informar a ele tudo sobre as facetas de resina. “Nossos profissionais estão capacitados e habilitados para fazer este procedimento odontológico, que consiste na aplicação de próteses finas para cobrir as faces dos dentes e levar a pessoa a um sorriso mais harmônico”, diz o Dr Robert.

Ainda de acordo com ele, as facetas funcionam como capas protetoras para uniformizar o tamanho dos dentes e reparar eventuais desgastes ou quebras anatômicas. “Sendo as facetas de porcelana ou resina, explicamos aos pacientes que sua aplicação vai muito além do objetivo estético. “Temos muitos pacientes que nos relataram ter receio de sorrir em público porque seus dentes estão desgastados ou imperfeitos. Isso gera impactos diretos na sua saúde emocional e psicológica, porque sabemos que um sorriso bonito e perfeito pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, pois as finas placas recriam a aparência natural dos dentes e possibilitam o fechamento de pequenos espaços ou correções de desalinhamentos muito comuns”, ilustra Dr Robert.

Custos acessíveis

As facetas ganharam a preferência e se tornaram uma opção de tratamento rápido, com custo mais reduzido e resultados satisfatórios. “A aplicação das facetas é relativamente rápida e oferece um ótimo custo-benefício para os pacientes. E agora que você aprendeu mais sobre o procedimento, sabe que o primeiro passo é escolher uma clínica confiável, com equipe capacitada e um profissional de respaldo são os dois fatores mais para fazer uma avaliação. Nós, da Oral Unic, podemos detalhar todas as vantagens desse tratamento inovador”, convida o Diretor Clínico e Responsável Técnico da Oral Unic de Araucária.

