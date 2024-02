Oral Unic Araucária explica quais são os benefícios das facetas dentais

Seu sorriso diz muito sobre você, e a Oral Unic Araucária entende a importância disso.

Dessa forma, os profissionais da clínica indicam as facetas dentárias como um procedimento ideal para transformar completamente a estética do seu sorriso, corrigindo imperfeições e proporcionando resultados naturais e duradouros.

Mas afinal, o que são facetas dentárias?

Elas são próteses ultra finas, confeccionadas em porcelana ou resina composta, moldadas para se ajustarem perfeitamente à forma do seu dente. Coladas sobre o esmalte, essas facetas modificam características como tamanho, contorno e tonalidade, proporcionando não apenas um sorriso mais bonito, mas também melhor funcionalidade para suas arcadas dentárias.

Além de aprimorar a estética do sorriso, as facetas dentárias também corrigem características que podem afetar a dinâmica da sua boca, seja para dentes descoloridos, manchados, desalinhados, desgastados, lascados ou espaçados, são uma alternativa para o clareamento, sendo perfeitas para quem não pode se submeter a esse procedimento. Pacientes com dentes pequenos também podem se beneficiar, alongando a dentição e preenchendo espaços entre os dentes, proporcionando harmonia ao sorriso.

Na Oral Unic Araucária, os materiais utilizados são de alta qualidade, tanto para facetas em porcelana quanto em resina composta. A porcelana, conhecida por sua durabilidade e resistência a manchas, proporciona um visual natural. Já as facetas de resina composta são uma opção mais acessível, ideal para casos específicos.

A clínica reforça que cada paciente é único, e o processo envolve uma consulta inicial, preparação dos dentes, moldagem, escolha da cor das facetas e a aplicação cuidadosa. A consulta inicial é necessária para entender a dinâmica da boca do paciente e proporcionar o encaixe perfeito para um sorriso perfeito.

As facetas são uma ótima alternativa para os pacientes que buscam saúde, estética e durabilidade, é um procedimento simples e que com os cuidados necessários tem uma durabilidade alta. “Com os devidos cuidados, as facetas dentárias podem durar muitos anos. Evitar hábitos prejudiciais, como morder objetos duros, é essencial para a manutenção a longo prazo”, explica o Dr Robert Divino de Oliveira, responsável pela Oral Unic Araucária.

As facetas dentárias oferecem uma melhoria significativa na estética do sorriso, proporcionando uma aparência mais uniforme e atraente aos dentes. “Transforme seu sorriso na Oral Unic e sinta a confiança renovada!”, convida Dr Robert.

