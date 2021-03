Oral Unic Implantes de Araucária reforça medidas de prevenção à Covid-19

Compartilhe esta notícia:

As consultas com os pacientes são esclarecedoras, para que o

melhor procedimentos seja indicado. Foto: divulgação

Considerado um ‘cartão de visita’, o sorriso também influencia na autoestima e na qualidade de vida da população. Especialistas da área de odontologia vêm observando nos últimos anos uma evolução constante na procura de pacientes interessados nas técnicas mais modernas de tratamento estético, em muitos casos, colocando fim às próteses removíveis e optando pelos implantes. Assim como em diversos segmentos, os pacientes que passam pelo processo de implante dentário também precisam redobrar os cuidados com a saúde e a higiene, especialmente neste momento de pandemia da Covid-19.

Pacientes em tratamento odontológico precisam ficar bem atentos e caso contraiam alguma doença, devem procurar o cirurgião dentista e informar as condições que ele se encontra para que o profissional possa orientar da melhor maneira possível. É recomendado também que o paciente permaneça em repouso e fique em observação. O especialista vai direcionar a continuidade do tratamento e indicar, se necessário, o uso de medicamentos.

O diretor clínico da Oral Unic Implantes de Araucária, Dr. Robert Divino de Oliveira, destaca que devido à Covid-19 os profissionais da clínica estão atentos aos órgãos de saúde, como a OMS (Organização Mundial de Saúde), o CFO (Conselho Federal de Odontologia), entre outros, acompanhando as notícias da imprensa sobre a atualização do vírus. “Na Oral Unic, rotineiramente, os processos de higienização, esterilização e assepsia são muito rigorosos, mas em virtude do coronavírus, aumentamos ainda mais nosso cuidado e zelo com a clínica, equipamentos e processos. Além disso, nossa equipe fez um tratamento intenso para evitar ao máximo aglomerações e possíveis pacientes contaminados”, esclareceu.

Na entrada da clínica a TSB (técnica em saúde bucal) mede a temperatura dos pacientes que chegam, em seguida aplica o álcool em gel na pessoa e pede que a mesma lave as mãos. É feito um questionário com o paciente, para saber se ele está apto para o tratamento odontológico ou não, e aplicado um bochecho com substâncias antes do tratamento, para diminuir a virulência. Após esses procedimentos, a avaliação tem início, utilizando a paramentação padrão com luvas, máscara e óculos de proteção.

O intervalo entre consultas também foi ampliado para evitar o contato entre pessoas, mais pontos de álcool foram instalados para incentivar a esterilização, os colaboradores foram orientados a dar prioridade às emergências, assim como, a equipe está orientando os pacientes a higienizarem as mãos com frequência.

Implantes: mito x verdade

A Oral Unic Araucária está preparada para atender os clientes, com toda segurança possível. Foto: divulgação

Um dos maiores causadores da baixa autoestima quando se trata do sorriso é a falta de dentes. Atualmente, as técnicas de implantodontia evoluíram muito e podem auxiliar quem sonha em poder sorrir sem medo, a ter qualidade de vida. O paciente interessado na técnica de implantes deve, primeiramente, procurar um dentista. Nos casos onde o implante é recomendado, após a cirurgia, nos primeiros dias, o paciente deve ficar de repouso relativo por, pelo menos, 48 horas após o procedimento cirúrgico.

O paciente, neste momento, precisará tomar alguns cuidados que são informados pelo cirurgião dentista. Ele também precisará ter uma limpeza bucal adequada, tomando muito cuidado para não machucar a região da boca que foi operada. A alimentação do paciente precisa ser líquida ou pastosa e fria nos primeiros dias, para ajudar na cicatrização do implante. Nesse processo, também são usadas compressas geladas, para ajudar na cicatrização e amanizar a dor e inchaço do local operado. Fora isso, o paciente deve ter cuidado e fazer precauções gerais como: não fumar; não consumir bebida alcoólica; não tomar sol; evitar assoar o nariz; evitar atividades físicas por cerca de 10 dias; abandonar hábitos ou manias, como roer unhas ou morder objetos duros, como lápis, canetas, entre outros. Porém, o mais importante é o acompanhamento do dentista durante esse processo. “O paciente precisa voltar ao dentista regularmente para que o cirurgião possa ver o processo da cicatrização, ouvir seu relato e avaliar se será necessária mais alguma precaução. Então, não deixem de ir ao dentista após a cirurgia para acompanhamento do implante. É extremamente importante para o processo de recuperação”, orienta o Dr Robert.

Ele reforça que o risco de rejeição ao implante foi um mito que surgiu no passado. O implante consiste em um pino feito de titânio, com aparência semelhante a um parafuso, e ele é instalado no interior do tecido ósseo do maxilar (arcada superior) ou da mandíbula (arcada inferior). Por ser de titânio, o implante é biocompatível e é ósseo integrado facilmente pelo organismo. O que pode acontecer, em caso de falha após a cirurgia, é uma contaminação ou infecção. “Por isso que também é recomendado sempre procurar um especialista na área, para que essas falhas sejam cada vez mais difíceis de acontecer e que o paciente possa ter um implante sem preocupações”, orienta o profissional.

Novidade

O diferencial da Oral Unic Araucária é ser All-in-one, que possibilita aos pacientes realizar todos os exames e acompanhamentos necessários para o tratamento em um só lugar. Isso além de trazer mais conforto, evita o deslocamento pela cidade, o que também reduz o risco de entrar em contato com a Covid-19. Essa comodidade é mais um ponto positivo para que os clientes não deixem de lado o cuidado com a saúde bucal frente à pandemia. Apesar do uso frequente e obrigatório de máscaras, escondendo a boca, o sorriso continua sendo um fator que influencia na autoestima e na qualidade de vida da população.

Sobre a Oral Unic

A Franquia Premium Oral Unic Implantes foi fundada em junho de 2016 em Itajaí (SC), conta com a melhor gestão no ramo, e está presente em mais 102 cidades além de Araucária, espalhadas por 15 estados (Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Tocantins).

Texto: assessoria

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021