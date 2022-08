Os melhores protocolos exclusivos da Clínica Biavatti agora em Araucária    

A rede com maior índice de recomendações e satisfação vai inaugurar uma de suas unidades no Município no próximo sábado, 27

A primeira clínica Biavatti da região metropolitana de Curitiba será inaugurada no próximo sábado, 27 de agosto, em Araucária. A nova unidade está localizada no Centro da cidade e vem com a promessa de entregar beleza e saúde, de uma de forma jamais vista antes. Foram 60 dias de espera para que os proprietários do novo espaço, Marcelo Baja e Patrícia Baja, pudessem garantir a melhor estrutura e o melhor atendimento aos araucarienses e moradores das cidades vizinhas.

Especializada em harmonização facial, aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e outros procedimentos estéticos, a rede Biavatti é conhecida por dispor de uma estrutura completa, com profissionais extremamente capacitados, que acompanham todo o desenvolvimento dos pacientes e exercem um contato contínuo para a satisfação total, através dos resultados.

A inauguração da nova unidade promete movimentar a cidade de Araucária, com vários brindes e promoções imperdíveis para todos os que participarem deste grande evento de inauguração. Uma dessas promoções é a toxina botulínica, por apenas 12 vezes de R$ 79,90 (face completa, sem limites). “Ainda restam poucos horários para o grande dia e as expectativas estão altíssimas, pois cada detalhe foi pensado e entregue da melhor forma possível à população”, afirmaram os empresários.

Serviço

A inauguração da Clínica Biavatti Araucária será neste sábado, dia 27, das 10h às 19h. O endereço é Avenida Archelau de Almeida Torres, 90 – Centro. Agende seu horário pelo fone (41) 3552-5797.

Os empresários Patrícia e Marcelo Baja com a Dra Débora Biavatti (ao centro na foto), responsável pela rede Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo