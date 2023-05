Ótica Vitória Régia comemora 16 anos da primeira loja com festa e promoções aos clientes

A visão é um dos principais sentidos do corpo humano, por isso, cuidar dos nossos olhos é sempre muito importante. Em Araucária, a Ótica Vitória Régia, que há 16 anos se dedica em fornecer os melhores produtos para uma boa visão, faz história nesse quesito e também na forma de atender seus clientes. Foi no dia 5 de maio de 2007 que a empreendedora Chirlei Nunes, com uma experiência de 15 anos em óticas, decidiu investir no seu próprio negócio e abriu a primeira loja da marca.

“Trabalhei como estagiária em óticas desde os meus 15 anos e uma das motivações para eu abrir minha própria loja foi levar aos clientes um novo formato de atendimento, que fugisse daquele sistema antigo e padronizado. Minha proposta era oferecer produtos para jovens, não só de idade, mas de espírito. Vender armações diferentes, com cores e design inovadores. Eu pretendia ter uma loja mais moderna que as outras, e também focar no atendimento às indústrias, um serviço que já completa 15 anos”, relata Chirlei.

Passados todos esses anos desde que inaugurou a primeira loja, localizada na Praça Vicente Machado, no coração da cidade, Chirlei faz uma retrospectiva positiva dos negócios. “Araucária atendeu minhas expectativas. Como a minha loja era super diferente das outras, tivemos um excelente retorno por parte da população. Sempre foi meu desejo levar ao público o conhecimento sobre os produtos e lentes que eu vendia. E desde o início, nossos clientes contam com esse atendimento personalizado, recebem todas as explicações necessárias sobre o que estão levando para casa. A gente dá quase uma aula para o cliente, para ele realmente conhecer o produto. Lá no começo, cheguei a ouvir de muitas pessoas que deveria abrir uma loja em Curitiba, porque o público de Araucária não valorizava as lojas locais, mas persisti em investir aqui mesmo, e percebi que acontecia justamente o contrário. Durante todos esses anos a Ótica Vitória Régia mantém clientes fiéis, que além de sempre retornarem, ainda indicam nossa ótica para amigos”, comemora.

Com a aceitação da primeira loja, não demorou muito para que a empreendedora Chirlei Nunes decidisse abrir novas unidades. “Desde o começo eu tinha vontade de ter mais lojas e fazer algo diferente. Queria ter uma loja com espaço kids e também direcionada aquele público que gosta de produtos de marcas. E foi com essa intenção que abrimos a segunda loja, hoje com 9 anos. Também abri uma loja em Contenda, onde fiquei por 6 anos, até encerrar as atividades durante a pandemia”, comenta.

Localizada na Praça da Matriz, a loja tem uma ótima estrutura para receber os clientes.

Aniversário vai ter presente, sim!!!

Para comemorar seus 16 anos, a Ótica Vitória Régia preparou muitas atrações para os clientes. A festa acontecerá no próximo sábado, 6 de maio, das 9h às 15h e além de brincadeiras para as crianças, todo mundo que fizer compras na loja neste dia, vai estourar um balão e poderá ganhar até 50% de desconto. “Todos os clientes que visitarem a loja vão ganhar um brinde. Nosso mascote, o Frajola, estará presente para animar a festa e tirar fotos com as crianças. Também teremos um coquetel para todos os clientes que forem lá comemorar com a gente”, convida Chirlei.

Promoções imperdíveis

Confira algumas das promoções de aniversário: comprando um óculos completo com a lente Clear Ice, a pessoa ganha mais uma armação do Guga. Comprando duas caixas de lente de contato, ganha um brinde também. A loja ainda está com várias lentes com 30% de desconto, mesmo parcelando em 12 vezes.

“Queremos convidar toda população de Araucária a comemorar conosco essa data tão importante. Somos gratos a todos os nossos clientes, pela confiança que depositaram na gente. Agradeço a todos esses clientes que sempre retornam e que indicam outras pessoas. É gratificante saber que realmente nosso trabalho está sendo bem feito e o cliente está entendendo e reconhecendo todo esse carinho que temos e a preocupação de oferecer um produto de qualidade, que atenda as necessidades do seu dia a dia. Aproveito para agradecer também aos nossos colaboradores, os que permanecem até hoje e a todos que em algum momento trabalharam com a gente, de alguma forma, todos contribuíram com nosso crescimento. A palavra que resume tudo isso é gratidão a todos, principalmente aos meus familiares, que sempre estão do meu lado me apoiando e me ajudando, para que eu possa evoluir cada vez mais”, conclui a empreendedora.

Serviço

A comemoração dos 16 anos da Ótica Vitória Regia acontece no próximo sábado, 6 de maio, das 9h às 15h. A loja fica no Intercontinental Shopping – Praça Dr. Vicente Machado, 92 – Sala 1, no Centro.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1361