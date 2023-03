Ótica Vitória Régia inova com a consultoria de imagem especializada em óculos

Há 15 anos em Araucária, a Ótica Vitória Régia tem tradição, mas a marca também é reconhecida pelos seus clientes pela inovação, atendimento personalizado e diferenciado. Por 7 anos consecutivos foi agraciada com o Prêmio Melhores do Ano e também já recebeu o reconhecimento do Fecomércio como ótica modelo. “Somos reconhecidos no segmento por estarmos sempre inovando, buscando novas tecnologias, para atender cada vez mais os anseios dos nossos clientes”, diz a proprietária Chirlei Nunes Pereira.

Recentemente a empresa inovou com mais um serviço, a consultoria de imagem especializada, que torna possível indicar os óculos certos para cada pessoa, ajudando tanto na questão estética, quanto na questão da saúde visual. Para atuar nesse novo segmento, Chirlei se formou Consultora de Imagem Especializada em Óculos. “Aqui em Araucária somos pioneiros nesse serviço. O atendimento é feito com horário agendado e através dessa consultoria as pessoas conseguem decidir a armação e a lente que são mais adequadas tanto na parte estética quanto na sua saúde visual. E isso vale tanto para óculos de grau quanto para óculos de sol”, explica.

As principais questões avaliadas na consultoria são o tamanho ideal da armação, a cor (quente ou fria), o modelo, o formato do rosto da pessoa e o tom de pele. “Todos esses detalhes são avaliados e a pessoa pode ter a certeza de que estará comprando os óculos que preenchem exatamente suas necessidades, podendo também melhorar sua autoestima”, reforça.

A Ótica Vitória Régia se destaca pelo atendimento personalizado e diferenciado.

Óculos especiais

A Ótica Vitória Régia também se destaca no mercado pela grande variedade de armações, lentes coloridas e muitos modelos em óculos de sol com 100% de proteção UVA e UVB. Possui ainda um setor especializado em óculos de segurança com grau, com atendimento voltado a indústrias de todo o Brasil na questão de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. “Temos um sistema de medições online, onde conseguimos tirar as medidas à distância. Importante frisar que todos os óculos de segurança precisam do CA – Certificado de Aprovação, que comprova a segurança e a qualidade exigidas pelo Ministério do Trabalho. Não é qualquer ótica que pode fazer a lente para óculos de segurança, porque é necessário ter uma autorização das empresas fabricantes desse tipo de armação para não descaracterizar o CA”, explica Chirlei.

Ela salienta que de nada adianta a pessoa comprar uma armação em qualquer lugar, em qualquer loja de ferramentas e levar em uma ótica para colocar a lente. “Caso ela faça isso e sofra um acidente de trabalho, será levado em consideração que ela não estava usando EPI, porque os óculos e a lente não tinham a certificação adequada”, argumenta.

Outro diferencial da Ótica Vitória Régia são os óculos especiais para quem pratica esportes. A loja tem modelos para todos os tipos de modalidades como ciclismo, corrida, tênis, entre outros. “Nos especializamos nessa parte porque sabemos que muitas pessoas que praticam esportes têm dificuldade de enxergar por conta do grau. Dispomos de armações adequadas para que a pessoa possa praticar sua atividade, mantendo uma boa qualidade de visão”, comenta a empreendedora.

Ótica Vitória Régia inova com a consultoria de imagem especializada em óculos 1

Mês de março

Na Ótica Vitória Régia os clientes também são constantemente presenteados com promoções especiais. Nesse mês de março, por exemplo, tá rolando uma promoção no Instagram, onde o seguidor marca um amigo (usando o @) e concorre a uma consultoria de imagem. “As pessoas estão bem engajadas nessa promoção, está sendo super bacana, já tivemos quatro sorteados e ainda faremos novos sorteios. Vale a pena participar”, convida Chirlei.

A loja também está com promoções de lentes antirreflexo por apenas R$75,00, lentes multifocais a partir de R$220,00 e armações a partir de R$50,00. “Trabalhamos com várias marcas de armações e de lentes, desde as mais simples até as mais sofisticadas e importadas como Carmim, Ray Ban e outras. Quem preferir temos nossa marca própria, a Victory Direct. São armações e lentes para todos os gostos”, diz a proprietária da ótica.

Serviço

Conheça todos os modelos de armações e lentes disponíveis na Ótica Vitória Régia e faça um orçamento. A loja 1 fica na Praça Vicente Machado, 92, sala 1, no Centro e a Loja 2 na Avenida Victor do Amaral, 197, Centro – fones 3642-5556 e (41) 98411-0045. Acompanhe as novidades pelas redes sociais Instagram @ótica_vitoria_regia ou no Facebook Ótica Vitória Régia.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1355