Padre André Marmilicz: Amor sem limites

O povo de Deus viveu uma série de problemas durante o trajeto no deserto que os levou do Egito até a Terra Prometida. Entre eles, encontramos as serpentes que feriam e matavam muitos caminhantes, devido a sua desobediência a Deus. O povo então recorreu a Moisés pedindo que ele intercedesse junto a Deus, a fim de que as serpentes desaparecessem e dessem uma trégua ao povo peregrino. Deus mandou construir então uma haste onde foi colocada a serpente de bronze e toda vez que alguém era ferido, bastava olhar para ela e era curado. Usando essa imagem, Jesus alerta seus discípulos que ele também será levantado na cruz e todo aquele que olhar nele e nele crer, será salvo. Mostrando assim o imenso amor de Deus pelo ser humano. E esse amor veio ao mundo não para condenar, mas para salvar a todos os que nele creem.

Prova maior de amor não existe do que dar a vida, e, Jesus deu a vida por nós quando ainda éramos pecadores. Um amor pleno, total, morrendo na cruz para nos salvar. Na haste onde foi colocada a serpente de bronze, que salvou tantos que por ela foram picados, agora se encontra Jesus, que por amor deu a vida para nos salvar. Somos chamados a olhar para esta haste, que é a própria cruz, na certeza de que todos nós seremos salvos pelo amor de Jesus. Mas não basta apenas olhar, mas, mais do isso, crer na sua misericórdia infinita. E crer significa, procurar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, com os valores por ele pregados, buscando nas suas palavras, em seus gestos e suas ações, uma luz para a nossa vida.

Para nós cristãos, a cruz é o símbolo máximo do amor de Deus pela humanidade. Dirigir nosso olhar para a cruz, significa nosso desejo sincero de ser como ele, movido pelo amor, pela doação, pela entrega, pelo serviço. Crer é um ato de fé que nos convida a mudar as nossas atitudes, nosso jeito de ser, para que Jesus possa refletir em cada um de nós, o seu imenso amor. Não é algo mágico, não basta apenas o olhar físico, como se só isso fosse o suficiente no seguimento a ele, mas, esse olhar deve levar a uma mudança interior, a uma conversão do coração. Não são apenas palavras, mesmo que ditas com emoção, que vão refletir em nós a presença de Jesus. Mas, o nosso jeito de ser, de viver, de se relacionar, de acolher o próximo, de falar com ele, deverá refletir um amor puro e verdadeiro que brota do coração.

Na medida em que fazemos o encontro com Jesus, brilha em nossa vida uma luz que ilumina, que busca clarear o caminho do nosso irmão. Fomos feitos para a luz e não para as trevas. Oxalá possamos ser um facho de luz na vida de tantas pessoas caídas no solo duro da vida, e, tantas vezes machucadas e destruídas. O amor de Jesus nos impulsiona a ir ao encontro do outro que necessita de uma palavra de conforto, de uma escuta atenciosa e, tantas vezes, de gestos de solidariedade. É impossível alguém que crê em Jesus, manter-se frio e insensível ao sofrimento do próximo. O amor nos impulsiona a sair de si mesmo e a colocar-se a serviço do outro. Olhar para a cruz de Jesus não é um gesto puramente emocional, mas, que nos compromete a viver de modo diferente. O amor nos move a sai do nosso egoísmo, a estarmos pronto a ajudar, a fazermos somente e unicamente o bem. É a fé que se manifesta em obras concretas de amor. De um amor que acolhe a todos, com o único desejo de fazer o bem e de servir.