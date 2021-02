Padre André Marmilicz já está fazendo celebrações em Araucária

Compartilhe esta notícia

Padre Andre tomará pose oficialmente no próximo domingo, dia 28. Foto: divulgação

Para alegria dos fieis que sempre acompanharam e admiraram o trabalho do Padre Andre Marmilicz, o sacerdote já está de volta a Araucária, e desde o dia 6 de fevereiro, vem fazendo celebrações no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, para a qual foi nomeado pároco. Sua posse oficial será no próximo domingo, dia 28, às 10h30, em uma missa especial, que contará com a presença de Dom Celso Antonio Marchiori, bispo diocesano. Padro André substituiu o Padre Euzébio Spisla. Na ocaisão também será empossado o novo vigário paroquial do Santuário, Padre Valeriano Pedro Klidzio , que substitui o Padre Eugênio José Wisniewski.

Devido as medidas de segurança contra a Covid 19, a cerimônia será restrita ao número de participantes, com convites distribuídos antecipadamente. Informações na secretaria paroquial, no fone (41) 3642-1291.

Recepção acalorada

Padre André estava fora de Araucária desde 2016, quando foi transferido para a paróquia do bairro Santa Cândida, em Curitiba. “Mesmo distante, sempre mantive laços afetivos com os fieis de Araucária, que me acolheram com muito carinho nesse retorno à cidade”, comenta.

O sacerdote lamenta o fato de estarmos vivendo momentos difíceis, onde muitos se afastaram da Igreja, quando o mais importante é estarmos em comunhão. “Entendo que as pessoas sintam falta da Eucaristia, de uma missa lotada de fieis, mas o momento é de cautela ainda, de retomarmos aos poucos. Logo chegará o momento em que estaremos todos bem próximos novamente, celebrando a vida”, lembrou.

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios, em nome de todas as capelas, movimentos e pastorais, abençoou os padres André e Pedro nessa nova missão e agradeceu pelo trabalho pastoral desenvolvido pelos padres Euzébio e Eugênio. “Desejamos a eles muito sucesso em suas novas missões, podendo sempre contar com as nossas orações”, destacou a paróquia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021