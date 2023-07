Padre André Marmilicz: Semear em terra boa

Jesus se utilizava de parábolas, a fim de tornar mais acessível ao povo o seu evangelho. Eram imagens provenientes do cotidiano das pessoas, o que tornava mais fácil a compreensão da boa nova. A parábola da semente, da terra e do semeador, é uma das mais clássicas e de fácil entendimento. A semente é a palavra de Deus; a terra é o coração onde esta semente será lançada e o semeador, é o próprio Jesus Cristo. Ele veio para semear a palavra no coração das pessoas, para que mudassem de vida e vivessem de acordo com os seus ensinamentos. A semente, que é a palavra, é sempre boa, mas a terra, que é o coração humano, nem sempre está pronta e aberta para acolher a palavra semeada por Jesus. Hoje também, essa palavra continua sendo semeada por tanta gente, mas nem sempre é acolhida por todos.

Segundo a parábola, a primeira semente caiu em terra dura e os pássaros vieram e comeram a semente. O que significa esta terra? É o coração daquelas pessoas totalmente fechadas em seu mundo, insensíveis à palavra e seguem a vida de acordo com os seus critérios e suas decisões. Essas pessoas simplesmente fazem pouco caso da palavra de Deus e seguem caminhos adversos, totalmente contrários. Esse, com certeza, é o coração que mais resiste e, muitas vezes, ainda ridiculariza aqueles que tentam seguir a sua vida de acordo com os ensinamentos do evangelho. Para eles, o importante é ser feliz, vivendo de modo egoísta e levando vantagem em tudo. Esse coração dificilmente se converterá, mas, nunca se pode duvidar da graça de Deus. Tantos corações frios, duros, insensíveis, lá pelas tantas se permitiram serem guiados por Jesus e por seu evangelho. Sempre é possível mudar, embora, seja mais difícil.

A segunda semente caiu em terreno pedregoso e logo brotou, mas, devido a pouca profundidade, rapidamente secou e não se desenvolveu. Muitas pessoas ouvem com alegria a palavra de Deus, mas, facilmente deixam morrer a chama que brota desse encontro com Jesus. Não cultivam esse encontro, pois, tantas outras coisas são mais importantes e estão em primeiro lugar. Essas pessoas também podem mudar, embora seja bastante difícil, pois, são muito superficiais. Talvez um retiro, uma participação maior nas missas, uma oração mais acentuada em suas vidas, poderia tirá-las desta superficialidade.

A terceira semente caiu no meio dos espinhos. Ela logo nasceu e cresceu, mas, na medida em que os espinhos cresceram, ela também foi sufocada e morreu. O coração destas pessoas acolhe com alegria e até entusiasmo a palavra de Deus, mas, lá pelas tantas, os prazeres do mundo, o dinheiro, o poder se tornam predominantes e sufocam a palavra de Deus. Quantas pessoas que participavam da vida de comunidade, mas, na medida que subiram na vida, se afastaram e tomaram outros caminhos.

Por fim, a última semente caiu num terreno bom, ou seja, num coração aberto para ouvir, acolher e viver de acordo com a palavra de Deus. São aquelas pessoas que procuram sempre seguir o evangelho, vivendo diariamente o encontro com Jesus. Procuram fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Essas produzem muitos frutos e sua vida torna-se uma benção para tantas pessoas. Sejamos essa terra boa.

