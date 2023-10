Padre André sofre acidente em Cascavel, mas está bem

Muito querido pelos moradores de Araucária, o padre André Marmilicz sofreu um acidente na manhã desta sexta-feira, 27 de outubro. O sinistro aconteceu na região de Cascavel/PR. No veículo, além dele, estavam seus irmãos Alice, César e Lauro.

Padre André está com uma fratura na cervical, sua irmã Alice deslocou a clavícula e fraturou uma costela, seu irmão César, que estava dirigindo, e seu irmão Lauro estão bem.

O Popular conversou com padre André, que explicou que estavam indo visitar um familiar no interior do Paraná. Ele disse que dirigiam por uma rodovia paranaense feita de concreto, sendo que o carro acabou deslizando na pista por conta da chuva, tombando pelo menos três vezes. “Foi um milagre estarmos todos bem”, comentou.

Ele ainda tranquilizou seus familiares, amigos e fiéis. “Estamos bem, graças a Deus. Agora é nos recuperarmos. Agradeço a todos que estão rezando por nós”, finalizou