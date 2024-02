“Padre Cabeludo” recebe título de cidadão honorário de Araucária

A Câmara de Vereadores entregará nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, o título de cidadão honorário ao padre Luiz Carlos Sartor, um velho conhecido da comunidade católica araucariense. O evento acontecerá no plenarinho da sede do Poder Legislativo a partir das 19h e é aberto ao público.

O projeto de lei que concedeu o título de cidadão honorário ao padre foi de iniciativa do vereador Vagner Chefer (Podemos), isto em maio de 2022. Porém, até o momento ainda não havia sido entregue. A solenidade de agora acontece, inclusive, porque padre Luiz está deixando a cidade. Ele estava lotado na Paroquia Nossa Senhora das Dores, sendo muito conhecido pelos católicos da região do Capela Velha, Thomaz Coelho e entorno.

Justificativa

Na justificativa que embasou a concessão do título de cidadão honorário, Vagner contou um pouco da história do padre. Lembrou que ele nasceu em 03 de dezembro de 1964 na cidade de Capanema e que teve 10 irmãos. Quando criança vendia pastel na rural e já quando estudava no seminário começou a deixar o cabelo crescer por não ter dinheiro para cortá-lo. O cabelo longo, aliás, acabou sendo uma de suas marcas registradas, sendo conhecido por muitos como o “padre cabeludo”.

Ordenado padre em fevereiro de 1996, ele teve sua primeira passagem pela Paróquia Nossa Senhora das Dores entre os anos de 1998 e 2002. Posteriormente esteve em missão de evangelização pela África do Sul, retornando ao Brasil em 2008.