Padres André Marmilicz e Pedro Klidzio tomam posse no Santuário

Novo pároco e vigário do Santuário foram empossados pelo bispo Dom Celso Marchiori. Foto: Marco Charneski

A manhã de domingo, 28 de fevereiro, foi marcada por muita emoção durante a posse dos Padres Andre Marmilicz, que assumiu o cargo de pároco no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, e Pedro Valeriano Klidzio, que passou a ser o novo vigário paroquial. A missa solene foi presidida por Dom Celso Antônio Marchiori, bispo diocesano de São José dos Pinhais e concelebrada pelos padres Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM provincial da Congregação da Missão Província Sul e Leandro Maeski, CM vigário da Paróquia Santa Cândida de Curitiba.

A celebração aconteceu no Salão Paroquial para melhor acomodar os convidados, entre elas familiares do novo pároco, representares das comunidades e dos conselhos paroquiais. Todas as normas sanitárias de combate à Covid-19, como distanciamento e uso de máscaras e álcool em gel foram rigorosamente respeitadas.

Dom Celso agradeceu a presença das lideranças e pediu a interseção de Nossa Senhora dos Remédios na missão dos padres e na vida da comunidade paroquial. Já o Padre Odair destacou o ótimo trabalho desenvolvido pelos padres Euzébio e Eugênio, que seguem para nova missão na evangelização. Também agradeceu aos padres Andre e Pedro por terem aceitado o novo desafio.

Membros da da Paróquia Santa Cândida estavam presente na celebração e agradeceram ao Padre André pelo tempo dedicado à comunidades, desejando-lhe um ótimo trabalho na sua nova missão. “Agradeço a acolhida que tive na Paróquia Santa Cândida e a presença de todos aqui. Agradeço minha família que aqui está e aos membros da Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, deixo a todos uma mensagem de otimismo e de muito trabalho em equipe a favor da evangelização”, disse o pároco.

