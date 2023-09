Pai é morto com tiro após briga de família na zona rural de Araucária

Na tarde desta quinta-feira (14/09) a Polícia Militar de Araucária atendeu uma cena de crime que chocou os moradores de Espigão Alto, na área rural de Araucária. Segundo informações preliminares, após uma discussão familiar ocorrida na noite de quarta-feira (13), um idoso de 81 anos teria sido atingido com um tiro no peito.

Ainda não há confirmações oficiais sobre o que de fato teria ocorrido no interior da residência onde moravam o pai, a mãe e os dois filhos, um homem e uma mulher, no entanto, sabe-se que um deles foi o autor do disparo.

Inicialmente havia suspeita de que a filha teria atirado no pai, supostamente induzida por alguma seita que ela estaria seguindo via internet. Influenciada por esta seita, a mulher estaria levando a mãe a uma situação de pânico, sobre um suposto terremoto que poderia ocorrer na região onde moram. Também estaria induzindo o pai a estocar alimentos, por conta dessa suposta catástrofe.

No entanto, a PM apurou que, em tese, o disparo pode ter sido feito pelo filho ou pela própria esposa da vítima. No calor da discussão, um deles teria tomado a arma do idoso e disparado contra o seu peito. Após ferir o patriarca, a família, por conta, fez um curativo e não acionou socorro, na tentativa de que ele sobrevivesse. Porém, no dia de hoje, a vítima veio à óbito, e o filho acabou acionando a polícia.

Todos os familiares envolvidos no caso foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Araucária, onde neste momento, ainda prestam depoimentos. A Criminalística esteve no local para analisar a cena do crime e o corpo do idoso foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba.

