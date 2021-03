Pais discutem pela guarda da filha e PM teve que intervir

Compartilhe esta notícia:

Uma discussão envolvendo a guarda da filha fez com que o pai da criança acionasse a Polícia Militar no sábado, 6 de março, por volta das 8 horas, na Avenida Brasil, Jardim Iguaçu. O homem apresentou aos policiais uma versão digital de um documento referente a guarda compartilhada da menor, mas o mesmo não especificava os dias e nem os finais de semana do mês que ele teria direito de ficar com a criança. Dizia apenas que poderias ficar com a menor em finais de semanas alternados.

Porém, houve o atrito entre as partes porque o final de semana dos dias 6 e 7 de março, caiu em uma data comemorativa, que era o aniversário da criança e ambos queriam ficar com ela. Como não foi possível confirmar de quem seria o direito da guarda naqueles dias, por conta de diversas trocas feitas em comum acordo pelas partes em datas anteriores, foi mantida a guarda da menina com a mãe. O casal foi orientado pela PM a procurar o Poder Judiciário para resolver o desacordo.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021