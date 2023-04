Papelaria Lulli completa 40 anos com história de sucesso e dedicação ao cliente

No dia 28 de março, uma das mais tradicionais papelarias do comércio araucariense completou 40 anos de existência. A Lulli chega a essa marca mostrando muita solidez, oferecendo os melhores produtos e marcas, com a garantia de um atendimento especial, que faz dela uma referência em papelaria em Araucária e região.

A história começa com os empresários José Zelaga e a esposa Rosa, que vieram de Curitiba para morar em Araucária. “Sou contador formado, quando cheguei na cidade pensei em abrir uma papelaria, porque naquela época tudo era no manual, ou seja, livros fiscais, registros de empregados, fita para máquina de somar e escrever, entre outros e como eu conhecia muito tudo isso pensei em empreender um negócio no ramo de papelaria, que mais se encaixava com a contabilidade. Naquela época só existia uma papelaria na cidade, então falei: cabe mais uma! E assim abrimos a Lulli, isso em 1983”, relembra Zelaga”.

A Papelaria Lulli já passou por várias mudanças desde o seu início, a começar pelo local, nem sempre esteve neste prédio onde se encontra hoje. No início era uma loja pequena, bem próximo ao terminal de ônibus. Mesmo a loja atual já passou por algumas transformações, acompanhando o crescimento do comércio e sempre procurando oferecer uma estrutura melhor para seus clientes.

O Sr. José Domingos acompanhou muitas mudanças sociais, porque lá no inicio as vendas eram apenas para quem vinha até o balcão. Dona Rosa também lembra de quando as vendas começaram a serem feitas via telefone, criando assim um novo departamento: o televendas, alavancando as vendas para empresas e indústrias do município. “Passamos por esta grande mudança e hoje identificamos novas formas de vender também. Como por e-mail, whatsapp, instagram e outras redes sociais, dando continuidade ao atendimento com maior agilidade, mantendo o atendimento às empresas de grande porte”.

Antigamente a Papelaria Lulli vendia muitas bobinas de fax, disquetes, artigos que nem se usam mais e que hoje foram substituídos por outros de tecnologia mais avançada. A empresa também cresceu em tamanho, no começo eram apenas dois integrantes da família e hoje já são 9 colaboradores e mais uma equipe terceirizada de entregas.

Os proprietários e a equipe da Lulli, sempre simpática no atendimento aos clientes.

De pais para filhos

Após 40 anos a Papelaria Lulli também entra em processo de sucessão. Fernanda, filha do casal José e Rosa, é quem está assumindo o controle da empresa. “Temos um casal de filhos, o Gustavo também empresário, tem a academia dele, Estudio Personale há 20 anos, que fica aqui ao lado da papelaria. Aos poucos estamos nos afastando do trabalho e em breve a nossa filha assumirá por completo o comando da empresa, juntamente com o seu esposo Francisco Jr. Queremos descansar, pois ficamos aqui desde sempre”, reforçou Rosa.

Durante quatro décadas a Papelaria Lulli acompanhou o crescimento da cidade e do seu setor comercial, se adaptando às mudanças significativas no perfil dos consumidores. Seus proprietários afirmam que a cidade mudou da água para o vinho. “Houve um crescimento muito grande em Araucária, foi uma explosão do comércio. A gente fica muito feliz com o desenvolvimento da cidade. Aqui fomos muito bem acolhidos. Só temos a agradecer a recepção que tivemos na cidade e a forma como somos bem tratados até hoje. Aqui chegamos, ficamos, crescemos e formamos uma família”, declara Zelaga.

Seu José Domingos e Dona Rosa se dedicaram a fundo para tornar a Lulli uma referência em papelaria.

Edição n. 1357