Para alegria da população araucariense, venda do pinhão está liberada

O pinhão já está na mesa dos paranaenses desde o dia 1º de abril. Seguindo a orientação do Instituto Água e Terra (IAT), a semente já pode ser colhida, armazenada e comercializada. Porém a liberação está condicionada ao período completo de maturação, cuidado necessário para ajudar na preservação da espécie e também garantir a saúde dos consumidores. A multa em caso de desobediência é de R$ 300 a cada 50 quilos apreendidos, além da responsabilização por crime ambiental. A safra se estende normalmente até junho.

Em Araucária, apesar de não ter nenhum produtor de pinhão formalmente cadastrado, conforme explicou a Secretaria Municipal de Agricultura, há muitos produtores familiares que comercializam a semente. É possível encontrar pinhão em supermercados, quitandas e em outros pontos comerciais da cidade ou diretamente com os produtores.

Reprodução

As normas e instruções de comercialização têm como objetivo conciliar a geração de renda e proteger a reprodução da araucária, ameaçada de extinção. Quando o pinhão cai ao chão, é uma oportunidade para animais, como a cutia, ajudarem a semear o fruto em outros lugares, garantindo a reprodução da árvore. Nesse contexto, os produtores e a população em geral podem contribuir para a preservação da araucária respeitando o período da maturação do pinhão, permitindo que as espécies da fauna possam se alimentar e ajudar a semear a planta. Além disso, é possível denunciar qualquer irregularidade aos órgãos ambientais fiscalizadores, como o IAT.

Além disso, as pinhas imaturas apresentam casca esbranquiçada e alto teor de umidade, o que favorece a presença de fungos, podendo o alimento se tornar até tóxico para o ser humano. Se ingerido, pode prejudicar a saúde com problemas como a má digestão, náuseas e episódios de constipação intestinal.