Paraná ultrapassa 20 mil mortes por Covid-19 devido ao descaso dos governos

Na última sexta-feira (16), segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Paraná ultrapassou a trágica marca de 20 mil mortes por Covid-19 e mais de 900 mil casos. Enquanto o número de famílias enlutadas aumenta dia após dia, a vacinação contra a Covid-19 segue caminhando muito lentamente no estado, que, até esta segunda-feira (19), havia vacinado apenas 4,18% da população com a primeira e a segunda dose.

Neste cenário de incertezas e muitas mortes, o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária (SISMMAR) vem a público prestar solidariedade aos familiares, amigos e próximos das vítimas do coronavírus e do descaso dos governantes. É urgente que as autoridades priorizem a imunização e a saúde da população!

Enquanto a vida de todas e todos segue em risco devido ao avanço da pandemia, o razoável era que tanto o governador quanto os prefeitos continuassem com medidas mais rígidas de combate ao coronavírus. Porém, após 23 dias de fechamento dos serviços não essenciais, a atitude de Ratinho Jr e muitos prefeitos, como Rafael Greca e Hissam Hussein Dehaini, foi a de reabrir os comércios não essenciais para atender aos interesses dos empresários.

Em Araucária, 280 pessoas já morreram de Covid-19 e 1.189 pacientes ainda seguiam em tratamento, segundo o boletim de segunda-feira (19) da Prefeitura. Os sistemas de saúde público e privado seguem sobrecarregados em todo o estado e ainda há filas de pacientes que aguardam leitos. Diante desses fatos, causa indignação a irresponsabilidade do governador Ratinho Jr e de prefeitos, como Hissam, que colocam os interesses dos empresários acima de vidas.

Araraquara (SP) virou um destaque positivo em todo o país por ter conseguido diminuir pela metade o número de casos de Covid-19 após um lockdown de verdade. Em 20 de fevereiro, todos os serviços que não eram relacionados à saúde foram suspensos no município, inclusive o transporte público e supermercados (que só podiam atender por delivery). Em 5 de março, Araraquara ainda tinha entre 180 e 200 infectados por dia e, com o lockdown, no dia 11 daquele mês o número já tinha caído para entre 60 e 85 infectados por dia.

É lamentável que o prefeito de Araraquara tenha esperado o sistema de saúde local entrar em colapso para adotar a medida, mas este caso também mostra a importância e a eficiência de um lockdown de verdade. Enquanto a pandemia avança e não há vacinas para mais de 80% da população, é responsabilidade dos governantes dar as condições necessárias para que as pessoas possam ficar em casa sem passar fome ou outras necessidades. É responsabilidade do Estado atender os que não têm casa e estão em situação de rua.

Mas, o que se tem visto no Paraná e em todo o Brasil é a efetividade da política genocida de Jair Bolsonaro, que deixou de comprar milhões de doses de vacinas oferecidas por outros países. Mais de 375 mil pessoas já morreram de Covid-19 no Brasil e o governo federal, os governadores e os prefeitos aliados da necropolítica seguem dando claras amostras de descaso com a vida

Com mais de 55,1% da população vacinada, em Israel a vida vai voltando ao normal e o governo já retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos desde domingo (18). No Brasil, quando isso será possível?

Basta de descaso! Vacina para toda a população já!

