Parathynaicos Fut7 está na final da Super Copa CWBET

O time araucariense Parathynaicos Fut7 é um dos finalistas da Super Copa CWBET, organizada pela Baldan Sports Futsal, em Curitiba. O time garantiu a vaga após golear na semifinal a equipe do Habitalar por 7X1, no último sábado (04/11). A disputa do troféu será contra o Chelcic no próximo sábado (12), às 20h, na Baldan Sports, localizada na rua Porto Rico, 487, bairro Sítio Cercado.



O Paranathynaicos foi fundado há cerca de dois anos, por um grupo de amigos. Eles se uniram e decidiram montar um time de futebol, se inscreveram para um campeonato, mas acabaram sendo eliminados. Mas quem pensa que a primeira derrota desanimou os amigos, está enganado, pelo contrário, foi o incentivo para eles montarem um time mais profissional e competitivo. Hoje, a equipe se destaca nas competições que participa.



“Temos três terceiros lugares, sendo dois em competições de futsal, um nos Jogos Abertos de Araucária (Jacar) e outro no torneio de futsal do Paraná Clube e o terceiro na Copa Pixbet Baldan de Fut 7. Agora vamos em busca do nosso primeiro título”, disse o presidente do time, Jeferson Willian Moreto.