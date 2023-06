Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai empossar novo pároco

Na sexta-feira (02/06), a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, terá a missa de posse do novo pároco, Padre Eliseu Wisniewski. A celebração acontece às 19h e será presidida pelo Bispo Dom Celso Antônio Marchiori. Padre Eliseu já era vigário em Araucária desde 2015 e pela primeira vez assume uma paróquia, ele irá substituir o Padre Simão Valenga, que agora se tornou um Provincial.

Pe Eliseu nasceu no dia 10 de abril de 1982, na cidade de Itaiópolis, em Santa Catarina, e fez seus estudos seminarísticos entre os anos de 1999 a 2007. Em 1999 frequentou o Seminário Propedêutico, em Colombo/PR; de 2000 a 2002 cursou Estudos Filosóficos na Faculdade Vicentina, em Curitiba/PR; em 2003 esteve no Seminário Interno, em Petrópolis/RJ; e de 2004 a 2007 cursou Estudos Teológicos no Studium Theologicum, em Curitiba/PR;

O novo pároco também é mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR, atualmente é doutorando em Teologia pela mesma instituição e é professor na Faculdade Vicentina, em Curitiba/PR.

