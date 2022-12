Parque Cachoeira recebe Brechó de Natal nos dias 17 e 18 de dezembro

Fomentar negócios entre as mulheres empreendedoras e levar ao público a opção de comprar roupas masculinas, femininas e infantis, com preços bem acessíveis, é o objetivo do Brechó de Natal que acontecerá nos dias 17 e 18/12, no Parque Cachoeira, das 9h às 18h30.

Na organização estão os empreendedores Andréia de Oliveira, Sara Cristina Fontes, Adriana Nassar, Karen Regina de Lima Santos, Vanessa Marques Lourenço e o jornalista Allex Furttado, responsável pela assessoria do evento. Eles prometem trazer o melhor da moda sustentável, com estilo e elegância, para toda a população de Araucária e região.

Até então eram duas equipes, que trabalhavam de forma independente, e se tornaram conhecidas pelo sucesso da Garagem das Divas e Feira de Brechós, que aconteceram no Parque Cachoeira e na Praça da Bíblia, respectivamente. Dessa vez elas decidiram unir forças e trazer uma grande variedade de opções para os consumidores, com preços extremamente populares. “Serão colocados à venda produtos muito bem cuidados, que passam por um criterioso processo de seleção e higienização”, garantem as organizadoras.

O Brechó de Natal conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que cedeu o espaço do parque para a realização da feira de moda sustentável. Para mais informações, os contatos (via WhatsApp) são: (41) 99560-4959 com Andreia e (41) 99548-5160 com Adriana.