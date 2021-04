Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das Dores promove almoço polonês drive thru

Charuto e pierogi, pratos típicos da culinária polonesa, estão no cardápio do almoço. Foto: divulgação

No próximo dia 18 de abril, a Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, promove o tradicional almoço polonês, no formato drive thru, por conta da pandemia da Covid 19. Interessados em adquirir o almoço devem se apressar, porque os convites serão vendidos até a próxima quarta-feira, dia 14, no valor de R$ 40,00.

Cada kit, que serve até duas pessoas, contém pierogi, arroz, charuto de repolho, bigos e paleta suína. A organização lembra que os refrigerantes serão vendidos separadamente. A retirada do almoço deverá ser feita no horário das 11h30 às 13h30, no salão da Matriz, que fica na avenida das Araucárias, 3437, na Vila Angélica. Mais informações pelo fone 3643-7137.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021