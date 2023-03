Patinador da Storm busca patrocínio para participar dos II Jogos Sul Americanos dos Esportes Sobre Rodas

O patinador Kauan Rafael Machado dos Santos, 17 anos, da equipe araucariense Storm, acaba de ser convocado para integrar a Seleção Brasileira de Patinação de Velocidade, que representará o Brasil nos II Jogos Sul Americanos dos Esportes Sobre Rodas 2023. A competição acontecerá entre os dias 2 a 16 de abril, em Assunção, no Paraguai.

Kauan, que vem se destacando em competições de patinação de velocidade, foi convocado para disputar na categoria Junior Masculino. Porém o sonho do jovem em participar do campeonato esbarra na falta de patrocínios para custear as despesas de passagens, estadia e alimentação. “Ele vem treinando bastante e está ansioso por essa competição, porém sua participação ainda é incerta, pois os custos da viagem são altos e precisamos de patrocínio. Sabemos que se ele competir, trará um excelente resultado para Araucária, por isso acreditamos no interesse de patrocinadores em incentivá-lo”, diz o instrutor da equipe Storm, Rogério Faustino.

O contato para se tornar um patrocinador do atleta Kauan Rafael Machado dos Santos é pelo fone/whatsapp: (41) 99167-4475.

Edição n. 1355