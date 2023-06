Patriotas bate o Maringá, segue invicto e lidera classificação da Segundona Paranaense

O Patriotas FC segue mandando na Segundona Paranaense. No domingo (04/06) venceu o Grêmio Maringá por 2X1 e manteve a 1ª colocação na tabela de classificação com 16 pontos, dois a mais que o 2º colocado, o Andraus Brasil. Para a diretoria do clube, foi um jogo complicado, o time chegou a estar atrás no placar, mas se recuperou, conseguiu o empate e buscou a sua quinta vitória. “Seguimos focados no acesso à elite e procurando nos manter na liderança. Ainda temos muitos jogos pela frente, mas sabemos que estamos no caminho certo”.

O próximo jogo do Patriotas será no sábado (10/06), às 15h30, contra o PSTC, no Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul. O PSTC é o 3º colocado na tabela, com 11 pontos.

Sub 20

Na categoria Sub 20 o Patriotas perdeu de 1X0 para o Independente São Joseense na sexta-feira (02/06), e ainda não está fora de perigo no Paranaense. O time está na 16ª colocação e sua classificação depende de resultados de outras partidas. “Temos muito a melhorar na equipe de juniores, mas estamos em busca disso”, comentou a diretoria.

Edição n. 1366