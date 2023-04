Patriotas empata com o Sãojoseense na estreia do Paranaense Sub 20

O Patriotas FC estreou no Campeonato Paranaense de Futebol Sub 20 – temporada 2023, com um empate de 1X1 contra o São Joseense. O jogo aconteceu no sábado (01/04), no Estádio Toca do Jacaré, em Curitiba. Segundo o clube, não foi uma boa estreia, já que o time empatou dentro da própria casa. “Nessa competição, empatar ou perder em casa é risco para a classificação. No geral, fizemos um jogo muito bom, criamos muitas oportunidades de gol, mas infelizmente não concluímos. Tivemos muito mais volume de jogo do que o adversário no primeiro tempo, mesmo assim conseguimos sair com resultado positivo de 1X0 na primeira etapa”, analisou José Negreiros, diretor de futebol do Patriotas.

Segundo ele, no segundo tempo a equipe adversária foi melhor e teve mais chances de gol, maior volume de jogo. “Ficamos meio retraídos e sofremos o empate. Em um momento crucial do jogo, dava pra ter segurado até o final. Mas enfim, nós não criamos muito no segundo tempo, ao contrário do primeiro, quando tínhamos chance de encerrar em até 4X0. Mas futebol é assim, a gente costuma falar que ‘se você não faz, você toma’”, comentou Negreiros.

Para os próximos confrontos o diretor de futebol disse que o Patriotas pretende corrigir as falhas apresentadas na estreia e melhorar em campo. “Sabemos que quando há criação, não há conclusão com êxito, e foi isso que aconteceu, porém teremos tempo para consertar os erros até a próxima partida”.

O Patriotas volta a jogar no sábado (15/04), às 15h30, contra o Coritiba, no Centro de Treinamento Bayard Osna, em Colombo.

Araucária ECR

O Araucária ECR também fez sua estreia no Paranaense Sub 20 no dia 1º de abril. O time perdeu para o Paraná Clube por 4X0, o jogo aconteceu no Estádio do Andraus, em Campo Largo. Segundo a diretoria do clube, o adversário tem uma base muito forte e está treinando a muito mais tempo que o Araucária, porém foi um bom aprendizado para fazer ajustes no time para os próximos jogos.

O Araucária volta a jogar no sábado (15/04), às 15h30, contra o Hope Internacional, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Edição n. 1357