Patriotas FC conhece os primeiros adversários da 54ª Copinha São Paulo

O Patriotas FC já conhece os seus três primeiros adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior – Copinha de 2024. Após sorteio realizado na quarta-feira (22/11), pela Federação Paulista de Futebol, o Quadricolor do Ganchinho caiu no grupo do Taubaté (SP), uma equipe já tradicional na competição; do Cuiabá (MT), campeão estadual e destaque na sua região; e do Inter de Limeira (SP), semifinalista do Campeonato Estadual da Categoria.

O Patriotas conquistou a vaga para participar da competição porque ficou entre os quatro times melhores colocados do Campeonato Paranaense de Futebol Sub20.

“Ficamos no Grupo 22 da Copinha e a cidade sede dos jogos será Taubaté, no interior de São Paulo. Já conhecemos nossos primeiros adversários, mas ainda não sabemos os horários e locais dos jogos, provavelmente a tabela seja divulgada no dia 1º de dezembro”, disse a diretoria do Patriotas.

Ainda de acordo com a diretoria, o time recebeu reforços importantes e está bem preparado para enfrentar todos os confrontos. “A comissão técnica vem trabalhando forte com o grupo. Com certeza não iremos fazer feio na nossa primeira participação neste campeonato, que é considerado o maior das categorias de base”.

Sobre a Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior – Copinha de 2024 acontecerá entre os dias 2 a 25 de janeiro, com a participação de 128 clubes, divididos igualmente em 32 grupos. Os dois melhores de cada chave avançam. A partir da segunda fase, os classificados serão conhecidos em jogo único, no sistema de mata-mata.

