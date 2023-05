Patriotas FC estreia com o pé direito na Segundona Paranaense

O Patriotas FC entrou em campo na tarde deste domingo (30/04) em sua estreia no Campeonato Paranaense 2ª Divisão de Profissionais – 2023. Jogando fora de casa, o time venceu o AA Iguaçu pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Caíque e Barra.

Com a vitória, o Patriotas somou seus primeiros três pontos na competição. O próximo desafio da equipe será contra o Toledo EC no próximo domingo (07/05), às 17h30, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba.

“Foi um jogo duro e truncado, porém conseguimos estrear bem fora de casa. Vencemos essa primeira etapa e conseguimos mostrar o resultado de toda nossa preparação. Marcamos o primeiro gol e quando fizemos o segundo, o time conseguiu dar uma respirada, ainda assim o Iguaçu continuou marcando e vindo pra cima. Agora temos que continuar treinando pesado porque todos os jogos do profissional serão difíceis, mantendo esse mesmo nível”, afirmou José Negreiros, diretor de futebol do Patriotas.

Sub 20 e Sub 17

No Paranaense Sub 20 o Patriotas FC foi a Paranaguá e goleou o Rio Branco por 4 a 0 no sábado (29/04), no seu terceiro jogo na competição. “Ao contrário do profissional, a partida dos juniores foi mais tranquila, contra um time que apresenta um nível um pouco abaixo dos demais. No próximo sábado (06/05), às 15h30, o Patriotas Sub 20 enfrentará o Coritiba, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.

Já no Paranaense Sub 17, o Patriotas venceu o Iguaçu por 2 a 0 no domingo (30/04), em União da Vitória. No próximo domingo (07/05), às 17h30, o time enfrentará o Toledo, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba.

Edição n. 1361