Patriotas FC perde três jogos consecutivos e não avança na Copinha São Paulo

Após três derrotas consecutivas, o time do Patriotas FC, um dos quatro representantes paranaenses na 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior – Copinha de 2024, não avançou na competição. O time perdeu o jogo de estreia no dia 4 de janeiro contra a forte equipe do Cuiabá por 4X0. Na segunda rodada, realizada no dia 7, jogou contra o Taubaté e perdeu por 1X0. Nesta quarta-feira, dia 10, enfrentou o Inter de Limeira, apenas para cumprir tabela, já que não tinha mais chances de classificação, e também perdeu por 3X1, dando adeus à Copinha.

Após este último jogo, o Patriotas ficou na quarta e última posição do seu grupo, sendo que apenas os dois primeiros se classificaram para a próxima fase. “A nossa participação na Copinha foi importante para que possamos avaliar todos os pontos negativos e positivos e nos preparar para as próximas competições. Estávamos bem organizados, mas é claro que o futebol tem muitas surpresas e situações que nem sempre conseguimos explicar. Contra o Cuiabá sofremos um pênalti logo no início da partida, que acabou derrubando todo o esquema que havíamos montado. A equipe demorou um tempo pra conseguir se organizar novamente, e consequentemente o adversário ampliou o placar. No segundo tempo até tentamos uma reação, porém durante essa tentativa de recuperação tomamos o quarto gol. Na partida contra o Taubaté, fomos superiores em campo o tempo todo, só que tivemos um minuto de bobeira e tomamos o gol, depois não conseguimos mais reagir. A equipe não conseguiu finalizar com qualidade, por isso não marcou. E no jogo contra o Internacional fomos superiores em campo durante todo o primeiro tempo. Mesmo em um chute errado do adversário, a bola acabou entrando e tomamos o primeiro gol. Ainda assim, seguimos superiores em campo. No segundo tempo nós empatamos com um gol de pênalti marcado pelo Miranda. Tentamos reverter o placar, mas infelizmente acabamos tomando mais dois gols no finalzinho do jogo”, disse o clube.

Apesar da desclassificação, o clube destacou o mérito de ter conquistado a vaga para estar na Copinha, uma das competições de base mais importantes do país, que também ajudou a revelar seus jogadores mais talentosos. “Temos atletas de 2006, 2005, 2004, que vem crescendo nesse grupo e com certeza serão utilizados na disputa da Segundona Paranaense, prevista para começar em maio”, completou a diretoria.

Edição n.º 1397