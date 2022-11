Patriotas FC vence e conquista acesso para a Segundona Paranaense 2023

O Patriotas FC ainda tem a disputa da final da Terceirona Paranaense pela frente, porém comemorou demais o acesso para a Segundona em 2023 no domingo (06/11), após vencer o Arapongas por 2X0. O time foi para final da competição e disputará o troféu com o Grêmio Maringá, em dois jogos, sendo o primeiro no próximo domingo (13), às 15h30, na Vila Capanema, em Curitiba. A segunda partida será no sábado (19), às 15h30, no Estádio Willie Davids, em Maringá.



Segundo Vinicius Azevedo, um dos diretores do clube, o time precisava da vitória a todo custo, porque vinha de um empate na primeira partida da semifinal com o Arapongas. “Era um mata-mata, então partimos pra cima desde o início e conseguimos marcar 2×0 no primeiro tempo. Depois fomos administrando a partida e ainda tivemos mais algumas chances de gol, mas não marcamos. Poderíamos ter ganho por um placar maior, mas o que importa é que estamos na final e vamos em busca desse título!”, declarou.



Campanha



O Patriotas FC fez uma excelente campanha na Terceirona Paranaense e encerrou a primeira fase em 1º lugar do Grupo A. Até aqui enfrentou 12 jogos, conquistou 8 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas.