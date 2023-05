Patriotas passa pelo Toledo e crava sua segunda vitória na Segundona Paranaense

O Patriotas FC está vivendo uma maré de sorte no Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de Profissionais – Segundona 2023. O time venceu na rodada de estreia e no domingo (07/05) cravou sua segunda vitória, dessa vez contra o Toledo, pelo placar de 1X0. O jogo aconteceu no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba. Com a vitória, o Patriotas somou mais três pontos na competição e é o vice-líder, atrás apenas do PSTC, que também tem 6 pontos, porém é o primeiro na tabela, por conta do saldo de gols.

Segundo José Negreiros, diretor de futebol do clube, o jogo contra o Toledo foi bem competitivo, com o Toledo pressionando bastante. “Tivemos uma partida muito dura, ainda assim, com muitas oportunidades, porém marcamos apenas um gol, que felizmente nos levou à vitória. O time teve um bom desempenho, e apesar de ainda precisar de alguns ajustes, sabemos que estamos no caminho certo”, disse Negreiros.

No próximo domingo, Dia das Mães (14/05), o Patriotas enfrentará o Andraus Brasil às 11h, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba. “O Andraus é uma das equipes mais fortes da competição, por isso sabemos que enfrentá-los será um grande desafio para o Patriotas, mas vamos fazer nosso jogo e tentar ganhar”, comentou Negreiros.

No Sub 20 o Patriotas entrou em campo no sábado (06) contra o Coritiba, mas acabou perdendo por 2X0. “Infelizmente não tivemos um bom desempenho contra o Coritiba e perdemos a partida. Eles mereceram ganhar, porque nós não reagimos e não tivemos atitude de quem queria ganhar o jogo, então acredito que mereceu quem lutou mais, quem se comportou melhor dentro de campo, nesse caso, o Coritiba”, declarou Negreiros.

O Sub 20 voltará a jogar no sábado (20/05), às 15h30, contra o Rio Branco, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.

