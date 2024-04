Patriotas perde para o Coritiba, mas se mantém na zona de classificação do Paranaense Sub-20

Em um jogo bastante tenso, o Patriotas FC perdeu para o Coritiba por 2X1 na sexta rodada do Campeonato Paranaense Sub-20, realizada no sábado (20/04), no CT Bayard Osna. Com este resultado, o time passou a ocupar a sexta posição na tabela, se mantendo na zona de classificação.

Apesar de ter sido melhor em campo no primeiro tempo, o Patriotas não soube aproveitar as oportunidades de finalização.

Nenhum dos times conseguiu marcar e o placar do primeiro tempo terminou em 0X0. O Coritiba, em sinal de ‘respeito’ ao adversário, veio com mudanças para o segundo tempo, colocando pra jogar atletas que atuam no profissional. E as mudanças surtiram efeito, porque o time abriu o placar com um chute de longe. Em seguida, durante uma sobra na área, a equipe marcou o segundo gol.

“Diante desse placar desfavorável, o técnico Ageu fez mudanças e o time melhorou na segunda etapa, diminuindo o placar com um gol do jogador Léo. Porém, na tentativa de amarrar a partida, o Coritiba começou o famoso ‘cai-cai’ em campo, pedindo atendimento médico a todo momento. Infelizmente, o árbitro deu apenas 5 minutos de acréscimo no final da partida e não tivemos tempo de buscar o empate”, disse a diretoria do Quadricolor.

Nopróximo sábado (27), o Patriotas volta a jogar em casa, no CT Toca do Jacaré, e vai em busca de mais 3 pontos para se manter firme na zona de classificação. A partida será contra o Rio Branco de Paranaguá, às 15h30 e terá transmissão exclusiva no Facebook do Patriotas. A entrada para assistir ao jogo será 1kg de alimento não perecível.