Patriotas vence primeiro jogo da semifinal da Segundona Paranaense e fica mais perto do acesso

O Patriotas FC superou o PSTC pelo placar de 3X2 na primeira partida da fase semifinal da Segundona Paranaense e conquistou a vantagem para o jogo da volta. A partida aconteceu no sábado (01/07) no Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul. A partida iniciou com as duas equipes buscando o ataque. O PSTC abriu o placar, mas o Patriotas continuou buscando o gol a todo o momento. Alguns lances depois, o atacante Lucas Brasil abriu o placar, após uma grande jogada.

Com muita movimentação pelo lado esquerdo do ataque, o Patriotas teve um pênalti marcado a seu favor. Lucas Brasil bateu e o goleiro do adversário fez a defesa. Mas o pênalti perdido, não abalou o atacante, que logo após, em uma bela jogada pela esquerda, inverteu a bola para o lateral Mateus Cata, que cruzou e Paulo Careca marcou 2×1 no placar no fim do primeiro tempo.

O segundo tempo foi movimentado, com muitas oportunidades de gol para o Patriotas. Quando o jogo se encaminhava para o final, o PSTC marcou o gol de empate. O time de Alvorada do Sul já se fechava para garantir o empate, mas no último minuto, Dionatan recebeu na esquerda, fez o cruzamento para Lucas Sena marcar o gol da vitória.

“Conseguimos passar pelo PSTC e demos o primeiro passo, porém sabemos que ainda não acabou, são dois jogos com 180 minutos, e ainda falta jogar 90 minutos para poder seguir o nosso futuro. São dois jogos decisivos para nós nessa competição”, declarou José Negreiros, diretor de esportes do Patriotas.

O segundo jogo entre o Patriotas e o PSTC será no próximo domingo (09/07), às 11h, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba.

Sub 20

No Paranaense Sub20 o Patriotas também venceu o Independente São Joseense na sexta-feira (30/06) por 3X0. A partida foi realizada no TC Toca do Jacaré, em Curitiba.

“O time fez um bom jogo diante do São Joseense, era um adversário que estava engasgado pra nós, porque em duas vezes que os enfrentamos não conseguimos ganhar e quase perdemos a classificação”, disse Negreiros.

O Sub20 volta a jogar no próximo sábado (08/07), às 15h30, contra o Paraná Clube, no CT Toca do Jacaré.

