Patriotas volta a assumir 1º lugar no Grupo A da Terceirona Paranaense

A vitória em cima do Iraty SC por 5X1 no último domingo (16/10) fez o Patriotas FC reassumir a 1ª posição do Grupo A da Terceirona Paranaense. O time passou de novo o Araucária ECR por causa do saldo de gols, isso porque na tabela os dois aparecem com 19 pontos cada. Na tabela de classificação geral o Patriotas é o 3º colocado e Araucária ECR é o 4º.



Na partida contra o Iraty, o que contou foi a experiência em campo. “O Iraty veio com um time formado por atletas jovens, pensando na sequên­cia do trabalho deles, e os nossos jogadores, mais experientes, aproveitaram todas as oportunidades que tiveram”, comentou Vinicius Azevedo, da diretoria do Patriotas.

O próximo jogo será no domingo (23), às 15h30, contra o Hope Internacional, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.



Adeus ao título!



No Campeonato Paranaense Sub20 o Patriotas não teve a mesma sorte. Se despediu da competição após ser derrotado pelo Athletico por 3X0, na terceira rodada da terceira fase do returno. “Perdemos a partida, mas já não tínhamos mais chances de classificação. Já o Athletico precisava vencer para classificar e entrou com tudo em campo”, disse Azevedo.



Ele avaliou a participação do time no campeonato como positiva, por ter ficado entre os oito melhores times do Estado. “Acho que nós fizemos um belo campeonato, e se formos analisar as outras equipes, todas são muito fortes, e estão na 1ª divisão do Campeonato Paranaense. Caímos em um grupo muito difícil e sabíamos que seria complicado”, comparou.



Azevedo disse ainda que o time teve problemas com atletas lesionados nessa fase, e enquanto ficava desfalcado, equipes como o Coritiba e o Athletico traziam atletas que vinham treinando com o profissional, para disputar as finais. “Para o ano que vem tenho certeza que vamos ter um bom desempenho, pois alguns atletas ainda terão idade para disputar. Para nosso 1° campeonato de base na história do clube, acho que tivemos um ótimo desempenho”, avaliou.