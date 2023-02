Pavimentação de ruas no bairro Chapada deve ser concluída no segundo semestre

A Secretaria Municipal de Obras está pedindo a colaboração e compreensão da comunidade do bairro Chapada, região que está recebendo obras de pavimentação e revitalização de ruas. Algumas vias onde os serviços ainda não chegaram, apresentam muitos buracos, o que acaba deixando os moradores irritados.

É o caso da Maria, ela comenta que na rua José Czaki os buracos são enormes, o que coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres. “A Prefeitura mexeu aqui e não terminou. Acho falta de respeito começarem um serviço e ao invés de terminarem, deixarem a situação ainda pior”, criticou.

Segundo a Prefeitura, as obras estão na fase de drenagem e está sendo executada uma nova rede pluvial. No próximo mês, será iniciada a reciclagem da estrutura do pavimento e posteriormente a aplicação da capa asfáltica. “A previsão para finalização dos trabalhos é no segundo semestre deste ano. Orientamos que a sinalização e as orientações dos trabalhadores no local sejam respeitadas pela população, de modo a evitar acidentes no decorrer do trecho”, diz a SMOP.

Ruas contempladas

Estão recebendo obras de revitalização as ruas José Czaki, João Stanczik, Luiz Francheschi e Edson Queirós. Conforme o contrato, também serão executados serviços de terraplanagem, base e sub-base, revestimento, meio fio, sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos, placas de comunicação visual, calçadas e plantio de grama e árvores.