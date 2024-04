PCPR prende no Campina da Barra homem que não pagou pensão alimentícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta quarta-feira, 10 de abril, no bairro Campina da Barra, um homem de 45 anos, pelo não pagamento de pensão alimentícia. O valor da dívida da pensão devida pelo indivíduo chega a R$ 5.154,49. A falta de pagamento de pensão alimentícia é o único caso de prisão por dívida existente no Direito Brasileiro. O detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Segundo a PCPR, há uma força-tarefa em andamento no município de Araucária desde o início deste ano, para cumprir mandados de prisão em aberto. “Não são mandados especificamente relacionados à violência doméstica, eles envolvem vários outros crimes. É uma diretriz do Departamento da Polícia Civil realizar, entre outras ações, o cumprimento de ordens judiciais. Neste contexto, passamos a dar atenção a este trabalho, separando servidores para efetuar esta tarefa, que envolve todas as delegacias. Este trabalho vai durar durante todo o ano”, explica o delegado da PCPR Felipe Martins.

Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização de foragidos. As denúncias podem ser repassadas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.