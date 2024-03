Peça de teatro ‘As Aventuras de Bryan’ será apresentada por toda a cidade

O espetáculo ‘As Aventuras de Bryan’ é uma peça que trabalha, por meio do teatro, a educação ambiental. É um musical feito para espaços alternativos que proporciona aos espectadores momentos de encantamento, diversão e aprendizagem.

Cerca de 10 mil crianças já assistiram à apresentação, sendo das escolas do município de São José dos Pinhais e escolas da área rural de Araucária. Neste sábado, 02 de março, o espetáculo foi apresentado no Colégio Marilze da Luz Brand. No domingo, 03 de março, a apresentação será realizada na Associação de Moradores Jardim Rio Negro, no bairro Capela Velha.

Os próximos shows serão no dia 09 de março, na Praça Alberto Markovicz, Capela São José, no bairro Thomaz Coelho; no dia 10 de março, na Associação de Moradores do Iguatemi; e no dia 21 de março, na quadra de esportes do Colégio João Nerli, no Passaúna.

O espetáculo conta a história de um garoto criado na cidade, que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao descobrir duas nascentes brotando no campinho de futebol. Com isso, o garoto terá que enfrentar conflitos e grandes aventuras. A peça é aprovada no edital da Lei Paulo Gustavo, e é gratuita e aberta ao público.

O espetáculo é realizado pelos Senhores Furtados Produções Artísticas, com a produção executiva de Débora Olescki, texto e direção Jester Furtado. O elenco conta com a participação de Artur Costa, Andreina Maia, Gabi Delara e Tay Stofella, na sonoplastia Maria Clara Furtado.